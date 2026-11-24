Por la situación generada por la resolución de Ueno Bank y las empresas del Grupo Vázquez que afectaron a varios trabajadores, el abogado laboralista Eduardo Pérez Avid elaboró un proyecto de ley de siete artículos con el objetivo de dar una solución definitiva a los afectados.

Su propuesta consiste en modificar la Ley 2334 de Garantía de Depósitos para autorizar, de forma excepcional, un “anticipo de los créditos laborales” correspondientes utilizando el mencionado fondo de garantía.

En su propuesta, el Ministerio de Trabajo tiene un rol central al determinar expresamente qué personas pertenecen al grupo empresarial afectado y también de realizar los cálculos de liquidación individualizados.

Seguidamente, el Banco Central del Paraguay (BCP) ejecuta el pago efectivo a los empleados según las liquidaciones elaboradas por la autoridad laboral, mientras que con el ojbetivo de proteger la sostenibilidad del sistema, la iniciativa otorga al Banco Central del Paraguay un rango de crédito privilegiado para recuperar activos durante los procesos de disolución, venta o liquidación de las empresas del grupo.

Con esto, los recursos recuperados se reincorporan prioritariamente al fondo de garantía para mantener su viabilidad futura. El proyecto también contempla la responsabilidad patrimonial solidaria de los directores, administradores y representantes legales que hayan actuado al margen de la ley, haciendo ejecutables sus bienes personales conforme al Código Civil.

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Propuesta del Gobierno es “parche”

Por otra parte, el profesional calificó la iniciativa del Poder Ejecutivo como un “parche” para la gente que se encuentra desesperada, siendo esto último, “muy comprensible”.

“No conozco el proyecto de ley; me parece que es un parche lo que quieren hacer para estos trabajadores que están con una desesperación que es muy comprensible, pero eso sería un parche”, detalló a ABC AM 730.

El presidente de la República, Pedro Alliana, anunció esta martes el envío de un proyecto de ley de urgencia al Congreso Nacional para asistir directamente a los trabajadores desvinculados del Grupo Vázquez por la caída de Ueno Bank.

La iniciativa contempla adelantar a cada empleado afectado hasta cinco salarios mínimos, un monto levemente superior a los G. 15 millones, como parte del cálculo de sus respectivas liquidaciones laborales.

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