El presidente de la República, Pedro Alliana, anunció esta martes el envío de un proyecto de ley de urgencia al Congreso Nacional para asistir directamente a los trabajadores desvinculados del Grupo Vázquez por la caída de Ueno Bank. La iniciativa contempla adelantar a cada empleado afectado hasta cinco salarios mínimos, un monto levemente superior a los G. 15 millones, como parte del cálculo de sus respectivas liquidaciones laborales.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el jefe de Estado reconoció la angustia que atraviesan quienes perdieron su fuente de sustento de la noche a la mañana y hoy hacen malabares para llevar adelante sus familias.

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Para financiar este salvataje social, el Ejecutivo prevé destinar un fondo total de hasta G. 62.000 millones, cifra equivalente a unos USD 10 millones, para evitar una crisis social mayor entre los empleados operativos de las distintas firmas del conglomerado empresarial.

Cabe resaltar que el mandatario no mencionó la fuente de financiamiento para cumplir con este proyecto.

El Estado cobrará a las empresas responsables

Alliana aclaró que este auxilio financiero posteriormente será cobrado contra los activos y responsables de las empresas del Grupo Vázquez, quienes tienen la obligación legal de liquidar a su personal.

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“Estoy impulsando una ley para adelantar a cada trabajador afectado hasta cinco salarios mínimos, es decir, un poco más de 15 millones de guaraníes correspondiente al cálculo de liquidación. Pero el Estado no asumirá el costo. Nos encargaremos de cobrar a las empresas que son las principales responsables de liquidar a cada uno de sus trabajadores”, afirmó el presidente durante su alocución.

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Cobertura médica garantizada en el IPS hasta fin de año

De manera complementaria al alivio salarial, Alliana confirmó que todos los trabajadores afectados mantendrán vigente su cobertura médica en el Instituto de Previsión Social (IPS) hasta fin de año, con lo que se asegurará el acceso a consultas, estudios y medicamentos sin interrupciones.

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Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo instó a los parlamentarios de ambas cámaras a dar un tratamiento a la propuesta legislativa. “Compatriotas, no están solos. Estamos trabajando incansablemente para devolver la confianza y la tranquilidad”, concluyó el mandatario.

El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el proceso de resolución de Ueno Bank. Desde esa fecha, las puerta de esta entidad bancaria se mantuvieron cerradas y, posteriormente, se ordenó el cierre de todas las empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, que serían aproximadamente 20 entidades.