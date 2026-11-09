Grupo Vázquez disfrazó desvinculación de sus trabajadores de prensa con suspensión, según abogada

Más de 300 trabajadores de los medios de comunicación pertenecientes al Grupo Vázquez, de Miguel Vázquez, hoy preso en el Centro Nacional de Prevenidos -ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú- por el caso de la caída de Ueno Bank, sufrieron la suspensión por 90 días de sus contratos por parte de la patronal sin goce de sueldo, además del congelamiento de sus salarios que cobraban a través de Ueno Bank.

Los trabajadores se suman a los miles de afectados de las empresas que colapsaron tras el apresamiento de 27 directivos de Ueno Bank a raíz de la aplicación de un procedimiento de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a la entidad bancaria tras corroborarse insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. También el expresidente Santiago Peña está recluido e imputado por la causa.

Según la abogada Alejandra Peralta, que inició la demanda colectiva de este sector contra la empresa y los directivos del grupo empresarial, la suspensión de los contratos por 90 días era una “trampa” por parte de la empresa.

“Estamos con una demanda laboral colectiva de casi 300 personas que fueron desvinculadas del grupo VMedia. Era donde funcionaba La Tribu, el holding de medios de Vmedia. A muchos de ellos esta noticia les tomó por las calles haciendo coberturas, entonces fue bastante sorpresivo. De la noche a la mañana quedaron en la calle sin trabajo, sin cobrar, con las cuentas bloqueadas, sin poder retirar el último salario que percibieron”, precisó Peralta.

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Solicitaron embargo preventivo

Detalló que hasta hoy son 285 trabajadores, considerando que son los últimos a quienes realizaron la liquidación para incorporarlos a la demanda colectiva, además de que ya fueron liberados para poder ser contratados en otros medios, ya que la cláusula de exclusividad quedó levantada mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

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Recordó que los trabajadores fueron notificados el miércoles último a través de una escribana pública y sin la presencia de ningún directivo del medio o del grupo empresarial. La escribana les leyó la notificación de la suspensión temporal de sus contratos por 90 días sin goce de sueldo. Peralta afirmó que en el fuero laboral no se procede a realizar una suspensión de esa manera, porque existe un procedimiento legal.

“Es básicamente un despido injustificado, una desvinculación disfrazada de suspensión, porque no puede quedar suspendido sin goce de sueldo por un tiempo indeterminado por 90 días con posibilidad de prórroga sin poder trabajar estando vinculado todavía laboralmente, y muchos de esos contratos con cláusulas de confidencialidad, de exclusividad, entonces, es una trampa y 90 días prorrogables otra vez, nadie va a sobrevivir sin trabajo”, resaltó.

Agregó que se articularon las medidas judiciales inmediatas, que además de la demanda colectiva que será ampliada, solicitaron un embargo preventivo sobre los inmuebles de VMedia para poder tener la liquidez suficiente y que estas personas puedan tener el pago de sus indemnizaciones. Contó que la empresa cuenta con muebles, bienes inmuebles, intangibles.

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Prioridad del pago a los trabajadores

Precisó que los créditos laborales son créditos privilegiados, es decir, los trabajadores tendrán prioridad en cobrar sus liquidaciones antes que el resto de los acreedores.

En el caso de los trabajadores que anunciaron seguirán escribiendo e informando a través de las redes sociales de los medios de VMedia, contó que lo hacen por su cuenta y de manera independiente.

“Al no haberse realizado este procedimiento de suspensión temporal como lo manda la ley, que es con acuerdo del trabajador, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, entonces, en realidad es un despido injustificado, y eso lo reconocen de esa manera los tribunales. No hay forma de disfrazar esto ni de poder, digamos, excepcionar de alguna manera cuando la contraparte responda que ellos hicieron un abandono de trabajo”, insistió.

Aclaró que en el caso de los trabajadores de prensa, eran dependientes de VMedia, por lo que no entran en el grupo de Ueno Bank, debido a que las dos patronales contaban con razones sociales distintas.

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Detalló que varios de los trabajadores le manifestaron que pese a los cuestionamientos previos a la apertura del sumario del BCP a Ueno Bank, los directivos tanto del medio como del Grupo Vázquez les mostraban documentos y balances en los cuales se les exhibía que la situación “estaba bien” y que los rumores de cierre eran falsos”.

“Estuve escuchando lo que decía este comediante Elías, justamente pidiendo disculpas a su público porque él también había sido engañado, decía él en un video que está circulando, porque hizo una propaganda para Ueno Bank, entonces todos coinciden en lo mismo, ‘fuimos víctimas de la gran estafa’. Dejarles a todas estas personas en la calle sin nada y otra vez con las cuentas bloqueadas es realmente criminal”, sentenció.