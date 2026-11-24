Mediante un correo electrónico y comunicados en redes sociales, ueno Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión (ueno AFPISA) notificó a los cuotapartistas de fondos mutuos en ueno Cash Guaraníes y ueno Cash Dólares sobre el detalle de sus cuotas al 06 de noviembre y a la vez les consultó a los clientes sobre la intención de retirar la totalidad de la inversión.

Este relevamiento se realiza, según detallaron, en cumplimiento de un requerimiento de la Superintendencia de Valores en la Resolución SV.SG. N.º 0019/2026.

En dicha notificación que empezaron a recibir los clientes atrapados en sus inversiones en Fondos Mutuos, se les expresa la cantidad de cuotas que poseen, y a la vez se les consulta si, una vez habilitado el proceso, desean rescatar la totalidad de su inversión.

Lea más: Ueno Bank: BVA suspende a Ueno y Valores Casa de Bolsa por falta de fondos para cumplir operaciones

¿Qué expresa el correo que reciben los clientes?

En el texto del correo se informa al cliente que “el importe que corresponda a cada cuota se determinará conforme a la valorización y realización de los activos del fondo, en el proceso que se desarrolla bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores, y le será informado oportunamente”

También explican que en esta etapa no le informan sobre un saldo en dinero, para no comunicar una cifra que podría no coincidir con el importe final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En dicho correo, la administradora AFPISA también manifiesta lo siguiente: “Tras el inicio del proceso de resolución de ueno bank S.A., nuestra administradora perdió la capacidad operativa para pagar los rescates e informó de ello a la Superintendencia de Valores. Entendemos la preocupación que esta situación puede generarle. Por eso trabajamos en conjunto y en coordinación permanente con la Superintendencia de Valores, y bajo su supervisión, para encontrar la mejor solución para usted y para todos los partícipes del fondo, y lograr con la mayor celeridad posible la disponibilidad de los importes”

Unos 30.000 clientes con fondos mutuos que siguen atrapados y en espera de una definición para recuperar sus inversiones. Como este sector no está bajo el amparo de la Ley de Garantía de Depósitos (FGD), debe esperar el rescate por parte de una administradora de fondos u otra alternativa que están evaluando desde la Superintendencia de Valores (SIV).

Lea más: Ueno Bank: inversionistas afectados reclaman información al BCP sobre sus fondos y plazos de solución

Método para solicitar rescates

Asimismo, la administradora pidió a los inversionistas revisar sus bandejas de entrada y también las carpetas de correo no deseado o spam y en caso que el cliente efectivamente desee requerir el total de lo que corresponde a su inversión, deben dirigirse únicamente a la dirección info@uenocasadebolsa.com.py

Se aclaró además, que el mensaje de correo no debe incluir datos como: claves, contraseñas, datos personales adicionales ni transferencias de dinero. En ese sentido, recomiendan no responder a mensajes que, en nombre de Ueno AFPISA, requieran ese tipo de información, como medida de prevención ante posibles intentos de fraude.