Los datos muestran que la reducción de la fecundidad responde a cambios demográficos y sociales, aunque también refleja dificultades económicas que condicionan las decisiones familiares. Entre los principales factores aparecen la inseguridad laboral, el elevado costo de la vivienda, las desigualdades y las limitaciones para alcanzar la independencia económica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también identificó que la región mantiene una fecundidad inferior al nivel de reemplazo desde 2015. Esta tendencia plantea desafíos de largo plazo relacionados con el envejecimiento poblacional, la disponibilidad futura de trabajadores y el financiamiento de las jubilaciones.

Las mayores tasas de fecundidad de la región, de acuerdo con UNFPA, corresponden a Haití con 2,6 hijos por mujer, seguido por Bolivia con 2,5. Honduras, Guyana y Paraguay registran 2,4 cada uno, mientras que Guatemala, Surinam, República Dominicana y Nicaragua alcanzan 2,2.

En el extremo opuesto aparecen Puerto Rico con 0,9 hijos por mujer; Chile y Curazao con 1,1; Jamaica y Costa Rica con 1,3 y Uruguay con 1,4.

Entre las principales economías latinoamericanas, Brasil y Colombia registran 1,6 hijos por mujer; Argentina 1,5; México y Perú 1,9; mientras que Ecuador se ubica en 1,8.

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Las diferencias reflejan etapas distintas de la transición demográfica. Los países con menores niveles de fecundidad enfrentan mayores desafíos relacionados con el envejecimiento, mientras que aquellos con tasas más elevadas conservan una estructura demográfica potencialmente más favorable para la expansión de su fuerza laboral.

Sin embargo, una mayor fecundidad no garantiza por sí sola mejores perspectivas económicas, debido a que el aprovechamiento del crecimiento poblacional depende de la educación, la productividad y la capacidad de generar empleos formales.

Paraguay supera el promedio regional y a principales vecinos

Paraguay se posiciona entre los cinco países latinoamericanos con mayores tasas de fecundidad con 2,4 hijos por mujer, equivalente a 0,6 hijos por encima del promedio regional de 1,8.

El indicador paraguayo también supera al de Brasil (1,6), Argentina (1,5) y Uruguay (1,4). Frente a Chile, que registra 1,1 hijos por mujer, la diferencia alcanza 1,3 hijos.

En comparación con Bolivia, Paraguay presenta una tasa ligeramente inferior, mientras que comparte el mismo nivel con Honduras y Guyana, tal como se mencionó.

Desde una perspectiva económica, la posición representa una oportunidad demográfica relativa frente a países que avanzan hacia estructuras poblacionales más envejecidas. Una mayor proporción futura de personas en edad de trabajar podría contribuir al crecimiento económico y ampliar la base de aportantes al sistema previsional. No obstante, para transformar esta ventaja potencial en crecimiento efectivo, Paraguay necesita fortalecer la calidad educativa, la capacitación laboral y la incorporación de trabajadores al empleo formal.

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La elevada informalidad del mercado laboral constituye un desafío relevante, debido a sus efectos sobre los ingresos, la productividad y la cobertura de los sistemas de seguridad social.

El informe del UNFPA también destaca una reducción de la maternidad adolescente. Para 2026, América Latina y el Caribe registra una estimación de 48 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Asimismo, el 72% de las mujeres de la región declara tener capacidad de decisión sobre su salud sexual y reproductiva, mientras que el 91% decide sobre el uso de anticonceptivos.

La disminución de la fecundidad también coincide con transformaciones en la formación de hogares. En 1970, el 64% de las mujeres de entre 20 y 24 años estaba casada, proporción que actualmente se sitúa en 43%, de acuerdo con las estimaciones citadas por Naciones Unidas.

Estas tendencias adquieren importancia para la planificación económica, debido a sus posibles efectos sobre la demanda de viviendas, servicios educativos, atención sanitaria y sistemas de jubilación.

Para Paraguay, mantener una tasa de fecundidad superior al promedio latinoamericano representa una diferencia demográfica importante. Sin embargo, el principal desafío consiste en convertir esa ventaja relativa en mayores niveles de productividad, empleo formal y bienestar económico, antes de que el avance de la transición demográfica reduzca progresivamente esta oportunidad.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones