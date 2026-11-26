Una situación que genera indignación y preocupación atraviesa don Mario Ibarra Méndez, un hombre de 90 años que, después de cobrar durante años sin inconvenientes la pensión para adultos mayores, se encontró con la desagradable noticia de que ya no podía retirar el dinero que le corresponde por derecho.

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El hombre llegó en la mañana de este jueves hasta la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Pilar, acompañado de su hija, Pánfila Ibarra, y de Cristina Ozuna, presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Ñeembucú, para reclamar una explicación sobre el bloqueo de su tarjeta.

Según relató Pánfila Ibarra, su padre lleva aproximadamente dos décadas percibiendo este beneficio estatal y nunca había tenido inconvenientes.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando ayer acudió a un cajero automático para retirar su dinero y se encontró con que no podía acceder a su pensión.

La situación resulta especialmente preocupante debido a que don Mario depende de ese ingreso para cubrir necesidades básicas, como la compra de medicamentos y alimentos.

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Con un dejo de ironía, el anciano expresó su indignación con una frase que refleja su impotencia: “No puede ser que Santiago Peña haya llevado todo mi dinero”.

Dos instituciones, dos versiones

La explicación que habría originado el bloqueo provino del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), desde donde informaron que don Mario Ibarra figura desde hace dos meses como asegurado activo del Instituto de Previsión Social (IPS), situación que impediría continuar con el cobro de la pensión del adulto mayor.

Sin embargo, el hombre acudió a la oficina regional del IPS en Pilar, donde obtuvo una constancia oficial que contradice esa información.

El documento, expedido por la previsional, certifica que Mario Ibarra Méndez, de nacionalidad paraguaya, no se encuentra registrado como asegurado cotizante ni como beneficiario del Instituto de Previsión Social, según los datos del sistema informático de la institución.

Esta documentación fue presentada nuevamente ante el Ministerio de Desarrollo Social, con la esperanza de que se corrija el registro y se reactive cuanto antes el beneficio.

Le están negando su derecho

Cristina Ozuna, presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Ñeembucú, cuestionó duramente la situación y anunció que acompañará al anciano hasta las últimas instancias para conseguir una respuesta.

“No vamos a quedarnos callados porque es muy injusto. Una migaja es lo que reciben mensualmente y ni eso le están queriendo dar ahora. Le están negando su derecho”, manifestó.

Ozuna recordó que el dinero que perciben los adultos mayores apenas alcanza para cubrir sus necesidades más elementales y que, en el caso de don Mario, resulta indispensable para su subsistencia.

La dirigente afirmó que el Estado debe garantizar la protección de las personas de edad avanzada, especialmente de quienes, como don Mario, llegan a los 90 años dependiendo de este beneficio para vivir.

Espera respuesta del MDS

Mientras tanto, el nonagenario aguarda una respuesta del MDS, a cargo del ministro Tadeo Rojas.

La familia espera que, tras la presentación de la constancia expedida por el IPS, se pueda corregir el supuesto error administrativo y desbloquear su pensión en las próximas horas.

A sus 90 años, don Mario Ibarra no pide un privilegio: reclama que le permitan seguir cobrando el beneficio que durante años recibió y que hoy necesita más que nunca para alimentarse y comprar sus medicamentos.