Desde este viernes se puso en marcha la séptima edición del Black Shopping Weekend, la mayor fiesta de ofertas organizada por la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay. Durante tres jornadas consecutivas, hasta el domingo, cerca de 20 centros comerciales abrirán sus puertas con promociones agresivas, cuotas sin intereses y reintegros con tarjetas y medios de pago adheridos.

En comunicación con ABC 730 AM, el representante del gremio organizador, Ricardo Gauto, celebró la gran respuesta del público en este arranque y destacó que la iniciativa busca brindar una oportunidad real a las familias para aliviar el bolsillo y adelantar las compras y regalos de Navidad y Año Nuevo.

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Además de rebajas que alcanzan hasta el 70% de descuento, los locales prepararon activaciones y sorpresas para recibir a los visitantes.

Ofertas con cobertura en todo el país

La movida comercial abarca los principales centros urbanos del Paraguay, incluyendo Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Entre los adheridos figuran puntos emblemáticos como el Shopping Mariscal, DelSol Shopping and Lifestile, Paseo La Galería, Shopping Mariano, entre otros.

Para que los clientes puedan recorrer las tiendas con comodidad y sin apuros tras la jornada laboral, Gauto explicó que la mayoría de los shoppings operarán con horarios de atención extendidos tanto este viernes como el sábado 28.

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En tanto, para el cierre del evento el domingo 29, los centros comerciales retomarán su horario habitual de atención hasta las 21:00. Invitó a la ciudadanía a aprovechar el fin de semana para darse un gusto o resolver con anticipación las compras de diciembre.