El Black Shopping Weekend comenzó este viernes con descuentos y promociones en cerca de 20 centros comerciales de Asunción, Central y el interior del país.

El Black Shopping Weekend que se desarrollará hasta este domingo busca incentivar las compras en un contexto de menor movimiento comercial y preocupación por el consumo, detalló el vicepresidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Jorge Mendelzon.

Mendelzon señaló que el sector tiene altas expectativas y decidió trabajar “con más fuerza” para ofrecer alternativas a los consumidores y recuperar el entusiasmo de los compradores.

Comentó que las distintas tiendas adheridas ofrecen descuentos y promociones de acuerdo con el tipo de artículos. Entre las opciones se encuentran productos para el hogar, gastronomía, electrónica, prendas de vestir y otros rubros.

Lea más: Gremio de centros comerciales destaca fase de expansión de la industria en Paraguay

“Varios comercios participarán de la iniciativa, más ahora que la gente se encuentra preocupada tras los últimos acontecimientos del país. Ya veníamos con una situación algo ralentizada, las cosas no venían fáciles, pero este golpe final con la caída de Ueno Bank fue un golpe muy duro”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante este escenario, señaló que “más que nunca es momento de trabajar para que el comercio vuelva a tener movimiento, preparar algunas ofertas y entretenimiento para los compradores”. Asimismo, instó a aprovechar las promociones para adelantar las compras de fin de año.

Cuotas sin intereses y beneficios bancarios para compras en centros comerciales

Además de los descuentos, los consumidores podrán acceder a beneficios de entidades bancarias, dependiendo de la tarjeta y del centro comercial. Mendelzon comentó que algunos bancos y financieras ofrecerán cuotas sin intereses, con el objetivo de “reflotar y reavivar nuevamente el consumo”.

“Será una excelente oportunidad para dar motivos a que la familia llegue a los shoppings. También estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para recuperar no solo la caída de la cantidad de gente que está concurriendo a los centros comerciales, sino también el desplome en las ventas”, expresó.

Los centros comerciales que participan del Black Shopping Weekend

Unos 20 centros comerciales participan con ofertas y promociones se encuentran Mariscal, Paseo La Galería, Pinedo Shopping, Shopping del Sol, Villamorra Shopping, Shopping Multiplaza, San Lorenzo Shopping y Fuente Shopping de Salemma.

También se suman Shopping Mariano, Mall Excelsior, Paseo Alameda, Paseo 1811, Century Plaza Lambaré, Paseo Vía Allegra, Plaza Madero, Plaza Norte, Estación Los Jardines, Distrito Perseverancia, Costanera Shopping y Shopping Dubái.

Lea más: ¿Estafas y fraudes en el Black Friday? Esto recomienda la Policía

Promociones se extienden a otros comercios

Aparte de la campaña de los centros comerciales, otras tiendas y cadenas de electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar también se suman a la temporada de descuentos por el Black Friday que se celebra este viernes.

Estos establecimientos, según lo que se supo, ofrecen promociones especiales y facilidades de pago en distintos productos, para los consumidores que buscan aprovechar las ofertas y adelantar sus compras de fin de año.