Este viernes se desarrolla oficialmente el Black Friday. A nivel país, varios comercios se suman a esta tendencia de liquidación y rebajas. Pero no todos los que acuden a los centros comerciales buscan adquirir productos de manera lícita. Hay personas inescrupulosas que se escabullen entre la clientela para buscar defraudar, así como también comerciantes malintencionados.

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Por eso, el comisario Alfieri Rojas, jefe del Departamento de Lucha contra el Cibercrimen, brindó detalles para tener cuidado y también donde denunciar situaciones fraudulentas. “Buscamos siempre que la tarea preventiva sea importante de ambas partes: en este escenario de transacciones y operaciones, la Policía no puede estar de manera permanente en cada posible operación que pueda convertirse en algo fraudulento o ilícito”, indicó el uniformado.

En este escenario, Rojas explicó que el Black Friday ya está habilitado desde dos semanas en distintos puntos del país y desde hoy, una mayoría de comercios se adhieren en esta oferta. “Los consumidores buscan una oportunidad para realizar un ahorro económico. Nunca está de más puntualizar recomendaciones a fin de que un descuido se pueda convertir en una pérdida mayor”, rescató.

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Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones, el comisario refirió que siempre hay que tener cuidado con una operación sobre todo digital. “En cuanto a ofertas comerciales en el ámbito digital, a través de páginas y de ofertas utilizando las redes sociales, existen personas que pueden aprovechar este escenario para ofertar con fines fraudulentos”, destacó.

En ese sentido, agregó siempre se debe verificar el perfil del vendedor y revisar ciertos puntos que funcionan como indicadores de alerta para evaluar esa posible operación:

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Verificar si el perfil fue creado recientemente.

Observar si tiene varias operaciones realizadas como vendedor informal en una plataforma.

Revisar los comentarios de otras personas que a lo mejor ya fueron víctimas.

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Rojas puntualizo en prestar atención a un indicador determinante en el ámbito digital y en redes: si el vendedor siempre pide un compromiso o una seña de dinero antes de entregar el producto. “Son dos elementos clave a tener en cuenta: visitar el perfil del vendedor y tener en cuenta si exige un pago previo antes de entregar el producto”, resumió.

También instó a desconfiar en ofertas que parecen demasiado atractivas. “Son las que más suelen usar estas personas. Cuando un producto que sabemos que en el comercio tiene un cierto valor, pero que se ofrece con un descuento o porcentaje demasiado bajo y diferenciado, tenemos que desconfiar. Es lo que aprovechan los perfiles fraudulentos”, indicó.

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Los billetes de G. 100.000

Por otro lado, el comisario Rojas recordó que el nuevo billete de G. 100.000 tiene ciruclación y validez nacional. Instó a la gente a no creer en supuestas inhabilitaciones y recordó que al tener curso legal, no pueden ser rechazados en los comercios. “Tenemos el uso del billete de 100.000 guaraníes, que ya tiene circulación libre; el Banco Central del Paraguay (BCP) ya dio validación y apertura desde el 6 de noviembre”, indicó.

Agregó que desde hace dos semanas, vienen trabajando con la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), en tareas preventivas de información para evitar incomodidas a la ciudadanía sobre la nueva familia de billetes. “No estemos ajenos ni temerosos para recepcionar este nuevo billete, que tiene una calidad de impresión, una fortaleza en medidas de seguridad y una practicidad a la hora de detectar y evaluar que estamos ante un billete auténtico”, alentó Rojas.

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Cómo detectar billetes falsos

Fue detallando punto a punto el procedimiento para identificar que el billete sea real. “El tacto en los laterales es una acción sencilla y práctica, en la cual la porosidad nos ayuda a detectar una de las medidas de seguridad más difíciles de imitar para cualquier persona que intente reproducir con fines fraudulentos”, recató.

Luego, en el anverso, está la descripción del vértice superior donde dice “100.000” en números y letras. “Al tocar los laterales, vamos a percatarnos de la porosidad y de esa sensación táctil al pasar la yema de los dedos en ese sector del diseño. En el anverso, encontramos descripciones y reacciones claras de seguridad que son sumamente difíciles de imitar”, puntualizó.

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Además, dijo que el uso de luz ultravioleta (UV) es una herramienta útil para la detección. “Hoy día casi todos pueden acceder a una linterna de luz UV en un punto comercial a un precio accesible, y todos los comercios físicos ya cuentan con una herramienta de detección. Es sumamente importante no solo con los billetes anteriores, sino que se fortalece en esta nueva familia de billetes. Al pasar luz ultravioleta a nuestro billete”, subrayó.

Finalmente, dijo que en el reverso, hay una representación gráfica y clara del árbol de lapacho que se ve en una coloración rosada y, al pasar la luz ultravioleta, presenta una reacción colorimétrica de color amarillo. “Estos son los indicadores más fáciles de apreciar y de aplicar para evaluar y estar seguros de que los billetes son auténticos al recibirlos”, concluyó Alfieri Rojas.