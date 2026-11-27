El director de Fondo de Garantías de Depósitos del BCP, José Maciel, habló sobre el caso de los ahorristas que tenían CDA en Ueno Bank, entidad cerrada por falta de liquidez.

En este sentido, explicó que los clientes de Ueno Bank mantendrían sus plazos originales para el retiro de su dinero, aunque las condiciones podrían cambiar dependiendo de la entidad financiera que adquiera los depósitos y la cartera de préstamos.

Señaló que el pago de estos instrumentos se realizaría conforme se generen ingresos por el cobro de los créditos transferidos al nuevo banco.

Maciel reconoció que los ahorristas podrían enfrentar modificaciones en las tasas de interés pactadas inicialmente, no siendo precisamente la más elevada que promocionaba Ueno para captar clientes.

“Se respeta es el plazo, pero el banco puede tener otras condiciones en este momento”, manifestó. Agregó que la posibilidad de retirar anticipadamente el dinero también dependerá de las condiciones establecidas por la entidad adquirente, por lo que no necesariamente se podrá recuperar el 100% del depósito de manera inmediata.

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Por su parte, ante la consulta sobre las consecuencias para los ahorristas, sostuvo que esta alternativa representa la mejor salida para quienes tienen sus fondos comprometidos en una entidad que se encuentra en quiebra. Si bien los depositantes podrán recuperar su dinero dentro del plazo previsto, advirtió que las tasas podrían ser renegociadas y que las condiciones definitivas dependerán del banco que finalmente adquiera los depósitos y los activos.

Pagos pendientes vía Fondos de Garantía

En el marco de la ley especial 2344 en la que se dispuso el pago de hasta 40 salarios mínimos a ahorristas afectados por el caso Ueno Bank, Maciel señaló que ya se ha pagado a unas 1.812.000 personas, lo equivalente 4 billones de guaraníes (634 millones de dólares).

“Esos 40 salarios mínimos se pagaron por una ley especial que salió creo que fue de anticipo y nuestra ley 2344 establece que hasta 75 salarios mínimos es para el pago de garantías pero es previa compensación. Uno tiene que ver su depósito y descontar los préstamos que tiene con la entidad pero esta ley de anticipo hablaba que solo se debía pagar con la deuda vencida. Entonces, pagamos así. Pagamos 1.812.000 personas por casi 4 billones de guaraníes, que son 634 millones de dólares”, explicó.

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En este sentido, precisó que el tope habitual de la Ley 2344 (Hasta 75 salarios mínimos): en un proceso normal de pago de garantías, la Ley 2344 cubre hasta un máximo de 75 salarios mínimos (previa compensación, es decir, restando todos los préstamos que el cliente tenga con el banco). Quienes tenían montos mayores a 40 o 75 salarios mínimos aún no recuperaron la totalidad de su dinero.

Proceso de negociación de activos sanos de Ueno

En otro punto, mencionó que en lugar de quedarse únicamente con el pago directo de garantías hasta 75 salarios mínimos, se están valuando los activos de la entidad (estimados originalmente en 2.500 millones de dólares, aunque su valor real de mercado sea menor) para transferirlos a otras entidades del sistema financiero.

“Lo que se está haciendo ahora es sanear el balance de UENO, los interventores de la Superintendencia de Bancos están trabajando ahí, están, digamos, revisando a fondo esos activos que figuran en el libro por un valor de 2.500 millones de dólares. Ese es el trabajo que se está haciendo: identificar cuánto es el activo valioso que tienen y tratar de pasar después a través de subastas o medio competitivo a otros sistemas financieros”, mencionó.

Al concretar este traspaso, los ahorristas -incluidos quienes ya cobraron el anticipo de 40 salarios mínimos y aún tienen saldo pendientes- podrán cobrar mucho más que el límite de 75 salarios, apuntando a recuperar la mayor parte de sus depósitos.

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Asimismo, aseveró que la ley fija un plazo de 15 días para esta etapa que se cumple el 2 de diciembre, una vez que el banco receptor recibe la orden de pago. Añadió que el cliente puede coordinar si sigue trabajando con esa nueva entidad o retira sus fondos, respetándose en principio los plazos de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).