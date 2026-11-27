La crisis de Ueno Bank sigue impactando en la actividad comercial, con ventas todavía cautelosas y consumidores que priorizan los productos básicos, indicaron desde la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro).

El presidente del gremio, Rodrigo Rivarola, señaló que una de las principales consecuencias que está dejando la crisis de Ueno Bank es la “falta de dinero en las calles”

Explicó que muchos comercios quedaron con sus fondos retenidos, lo que frena la compra de mercaderías para reponer sus estanterías y stocks.

Comercios reponen mercaderías necesarias

Señaló que durante la primera semana de noviembre las ventas cayeron con fuerza, pero que, a medida que se devolvieron los ahorros a la gente, el consumo básico comenzó a recuperarse. Sin embargo, reconoció que persiste mucha prudencia en las compras de los comercios, que actualmente solo reponen lo estrictamente necesario.

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“Diciembre siempre es el mejor mes del año. El pago del aguinaldo creemos que ayudará a mover el mercado, aunque sabemos que será un cierre de año más moderado, prudente y con mucha búsqueda de precios bajos y ofertas”, dijo.

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El presidente mencionó que se frenaron considerablemente los eventos y la compra de ciertos productos que no forman parte de la canasta básica. Asimismo, destacó que los más golpeados inicialmente fueron los comercios de barrio, despensas y mercados, debido a que sus clientes manejaban su dinero del día a día a través de Ueno Bank.

La gente compra solo lo necesario

Mencionó que la gente no deja de comprar alimentos ni artículos de limpieza, pero cuida mucho más cada guaraní. Afirmó que actualmente observa que los consumidores eligen envases más pequeños, buscan segundas marcas y postergan compras que no son urgentes, como ropa, electrodomésticos o regalos, a la espera de cobrar el aguinaldo.

“No es un tema menor el endeudamiento importante que tiene el consumidor, lo cual, sin lugar a dudas, va a limitar las compras a lo estrictamente necesario”, advirtió.

Riesgo para la cadena de pagos

Consultado sobre si esta situación podría terminar afectando la cadena de pagos de la economía, manifestó que los demás bancos del país se encuentran sólidos, de acuerdo con la información que manejan. Por lo tanto, sostuvo que el problema no afecta a todo el sistema financiero, sino que se refleja en el día a día de los comercios, debido a la retracción del consumo.

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Añadió que otro punto de preocupación son las pequeñas y medianas empresas que tienen dinero retenido. Si no consiguen préstamos rápidos para continuar operando, podrían registrarse atrasos en los pagos a distribuidores y proveedores durante los próximos meses, precisó.

El consumo se recupera rápido

Finalmente, el presidente manifestó que un aspecto positivo es que el consumo masivo suele recuperarse rápidamente, porque la gente necesita seguir alimentándose y abasteciendo sus hogares.

“Lo que pasó fue un problema con los medios de pago, no que haya desaparecido la demanda”, finalizó.