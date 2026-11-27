En conferencia de prensa, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Jorge Schreiner junto a los miembros del directorio Pedro Acosta y Fernando Rivarola brindaron detalles sobre el avance del proceso de resolución de Ueno bank. En el marco del informe presentado, mencionaron algunos mecanismos de recuperación de recursos.

Jorge Schreiner detalló además que desde el Banco Central enviaron al titular del Poder Ejecutivo un proyecto de ley, donde solicitaron sea tratado con carácter de urgencia para crear “una figura que no está prevista en la ley actual de garantía”, que es un intermedio entre la resolución y la quiebra de la entidad.

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Mediante dicho procedimiento buscan que los activos bienes inmuebles que puedan compensar a los acreedores y no solo a los depositantes. En un proceso que dure entre 180 días o poco más, ya que el actual proceso judicial de quiebra podría durar años para que los acreedores puedan recuperar algo. En este contexto, el Directorio del BCP tendrá la facultad de designar un liquidador especial

La nueva figura permitirá atender no solamente a los depositantes, sino también a los demás acreedores. Incluso los tenedores de bonos locales e internacionales podrían recibir parte de la cartera del banco en concepto de cancelación de sus acreencias. La intención es que solamente lleguen a la instancia de quiebra aquellos bienes cuya venta resulte más compleja, de acuerdo a lo detallado por Schreiner.

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Modificación y ampliación de la Ley de FGD

Se trata de un proyecto de Ley de modificación y ampliación de la Ley de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujeto a la ley de bancos y adopción de medidas extraordinarias en la resolución bancaria de Ueno bank.

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Entre las justificaciones mencionan la necesidad de modificar el cálculo del menor costo del Fondo de Garantía de Depósitos, la creación de una etapa especial para la administración conservación de activos destinadas a obtener recursos para satisfacer las acreencias pendientes antes de la liquidación judicial

El plan también sugiere la adopción de medidas específicas en el proceso de resolución de ueno bank relativas a los bienes decomisados y a la compensación del Fondo General de Garantías

En cuanto a los mecanismos de compensación al Fondo de Garantía, el proyecto prevé que esto se pueda reponer mediante la emisión de bonos del Tesoro. El texto fue presentado al Ejecutivo pero aún no tuvo entrada en el Congreso.

Cabe señalar que a principios de este mes se aprobó la Ley N.º 7745 (que amplía la Ley N.º 2334/03 en Paraguay) y que incorporó el anticipo de la garantía de depósitos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), permitiendo adelantar hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante (o el saldo neto si es menor) tras la resolución de una entidad financiera, iniciando el pago dentro de las 24 horas y concluyendo en un máximo de 5 días.