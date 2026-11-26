En el marco del proceso de resolución de Ueno bank, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) encabezado por su titular Jorge Schreiner y los miembros del directorio Pedro Acosta y Fernando Rivarola, brindó este jueves detalles sobre el avance de los trabajos de conciliación que viene realizando el equipo interventor desde el pasado 2 de noviembre. Schreiner acotó que conforme van avanzando esperan tener listo el balance de exclusión este lunes 30 de noviembre, para luego proceder a la transferencia de activos y pasivos de Ueno a otras entidades bancarias.

Esto permitirá, según adelantó, que los depositantes que aún están pendientes de recuperar sus recursos podrán acceder a su dinero en el transcurso de la próxima semana. Añadió que esto incluye a los ahorristas de Ueno que quedaron pendientes del saldo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y hasta un límite que podría superar los G. 5.000 millones por depositante.

La intervención a cargo del proceso de resolución de Ueno bank informó la semana pasada de activos sanos por un valor preliminar de G. 9,2 billones, alrededor de US$ 1.492 millones, que podrían ser próximamente transferidos a las entidades bancarias en un proceso de licitación. El agujero preliminar de Ueno ronda entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones, según informaron.

Jorge Schreiner dijo que serían unos 1.100 clientes de Ueno entre personas físicas y jurídicas que todavía están pendientes de resolución sobre sus depósitos, entre ellas muchas Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y Pymes que están varadas debido a que no pueden disponer de sus recursos.

“Podríamos la próxima semana estar sacando casi 1.000 depositantes atrapados en Ueno y nos quedarían en torno a 150, 160 depositantes para hacer el proceso después mucho más calmado” afirmó.

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A su vez, Pedro Acosta informó que están evaluando la posibilidad de que estos ahorristas puedan recibir hasta G. 5.000 millones por cliente (físico o jurídico), tanto al sector privado como al sector público y que con este monto, estiman que la mayoría va a recibir ya su depósito, alrededor de 1.000 titulares de cuentas que son los más urgentes de atender.

Dijo además que con respecto al remanente unos 160 clientes de los mayores depositantes (entre ellos los Fondos Públicos), van a trabajar con las demás carteras de Ueno que pueden ser rescatadas para ir respondiendo en la brevedad.

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Proyecto de ley de liquidación extrajudicial

Schreiner detalló además que desde el Banco Central enviaron al titular del Poder Ejecutivo un proyecto de ley, que solicitaron sea tratado con carácter de urgencia para crear “una figura que no está prevista en la ley actual de garantía”, que es un intermedio entre la resolución y la quiebra de la entidad.

Mediante dicho procedimiento buscan que los activos bienes inmuebles que puedan compensar los deudores que aún quedan del banco en un proceso que dure entre 180 días o poco más, ya que el actual proceso judicial de quiebra podría durar años para que los acreedores puedan recuperar algo

Acuerdo para cuotapartistas de fondos mutuos

A su vez el miembro del directorio, Fernando Rivarola informó sobre el avance que se logró entre la Superintendencia de Valores y una Administradora de Fondos (Investor) para canalizar los poco más de 30.000 cuotapartistas de Fondos Mutuos.

Los mismos estarán siendo contactados por la Ueno AFPISA desde la otra semana para el traspaso que no tendrá costo alguno y la transferencia será de hasta G. 30 millones por semana por cada cliente.