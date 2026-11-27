Según la Sedeco, ante una serie de ofertas en distintos comercios a lo largo del país, una de las principales recomendaciones es la comparación de los precios, es decir, un precio habitual -o comparativo- en una época fuera del Black Friday y verificar la oferta actual.

También se insta a revisar la vigencia y las condiciones de cada oferta, al igual que comprobar que el valor publicado coincida con el cobrado en caja y, en el caso de las compras por internet, asegurarse de que se respeten el precio, la promoción y las condiciones anunciadas.

También sostienen que todos los precios deben ser visibles, legibles y encontrarse actualizados. Además, recuerda que el precio exhibido debe coincidir exactamente con el que se cobra en caja y recomienda verificar el monto total antes de efectuar el pago.

Otro punto a tener en cuenta es que los comercios no pueden exigir una compra mínima ni aplicar recargos por pagar con tarjetas o código QR. Tampoco se puede condicionar el medio de pago.

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Canal de reclamos

Las vías disponibles para presentar reclamos ante eventuales irregularidades son a través del sitio web de la institución, www.sedeco.gov.py o escaneando el código QR que se ve en la imagen de abajo.

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También está habilitada la sede está ubicada en Cap. Pedro Villamayor y Tte. Primero Teófilo Del Puerto, Asunción, con atención a través del Call Center al (+595 21) 626 4000, de lunes a viernes de 07:00 a 18:00.

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