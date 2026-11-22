Según el comunicado publicado hoy por Sedeco, mientras Royalbox Cargo y PGT Group gestionan los envíos que siguen en tránsito, las encomiendas retenidas dentro de locales bancarios intervenidos de Ueno Bank dependen de una autorización del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Esto se debe a que es el BCP la institución encargada de la administración de Ueno durante el proceso de resolución.

Paso a paso

Sedeco detalló que el destino y la entrega de las cargas varían según su ubicación actual.

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Para paquetes en tránsito o fuera de las sucursales, es Royalbox Cargo, en coordinación con PGT Group, quien gestiona la recepción y entrega de determinados envíos que aún no ingresaron a las sucursales de Ueno Bank.

“La empresa se pondrá en contacto directamente con los usuarios afectados para coordinar el retiro o la entrega de sus productos”, dice el texto publicado por Defensa del Consumidor.

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Por otra parte, para paquetes dentro de sucursales de Ueno Bank, Royalbox Cargo informó que no cuenta con acceso a estas encomiendas ni puede gestionar su retiro o distribución, debido a que las dependencias permanecen cerradas por la intervención del BCP. “Su liberación quedará sujeta a la autorización previa de la banca matriz”, se indica.

Desde la Sedeco señalaron que continúan recibiendo y tramitando los reclamos de los consumidores dentro del ámbito de sus competencias.

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Canales de atención y reclamos

Los usuarios que necesiten hacer seguimiento de sus envíos o presentar denuncias disponen de las siguientes vías de contacto.