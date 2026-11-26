La asistencia financiera fue dispuesta por el Ejecutivo por medio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que anunció un programa especial para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) que fueron afectadas por la restricción de sus depósitos en Ueno Bank.

En ese sentido, Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), manifestó que la iniciativa es considerada positiva por el sector, pero debería de ampliar su alcance, y planteó la necesidad de habilitar más herramientas de financiamiento para sostener las operaciones de las empresas y afrontar los compromisos de fin de año.

Explicó que esos recursos pueden formar parte del capital operativo de las empresas, destinarse a la compra de insumos o utilizarse para el pago a proveedores. Sin embargo, Tavella sostuvo que se debe “pensar en abrir la cancha”, ya que otras mipymes también necesitan liquidez para mantener sus actividades.

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Créditos para capital operativo de las mipymes

El presidente de Fedemipymes señaló que las consultas que realizan en el mercado muestran una disminución de las ventas de entre el 25% y el 30%.

“Nos preocupa porque noviembre y diciembre son meses de recuperación. Esto debido a que la gente de alguna manera invirtió en productos terminados, en materia prima, preparándose para las fiestas de fin de año”, precisó.

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Advirtió que una disminución en el movimiento económico durante estos meses podría generar dificultades para cumplir con los compromisos de diciembre, principalmente el pago del aguinaldo y salarios.

Ante este escenario, consideró que el BCP debería adoptar una mirada más amplia y buscar algún producto financiero que permita a las empresas acceder a créditos de corto plazo para capital operativo.

Dudas sobre recuperación de las ventas de mipymes

“La propuesta es que los gastos que deberán afrontar las mipymes en diciembre puedan financiarse, por ejemplo, en seis a ocho cuotas. Tengo dudas sobre una recuperación de las ventas en los próximos meses, por lo que es necesario contar con herramientas que permitan sostener la actividad”, precisó.

Señaló que existen muchas condiciones que hacen que esto no pueda mejorar, dado que cerca de 5000 puestos de trabajo (Grupo Vázquez) se perdieron y estimó que los indirectos arrastran unos 30% a 40% más.

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El titular de Fedemipymes consideró que los próximos dos meses serán complejos para el sector y que todavía no existe un panorama alentador. En ese contexto, sostuvo que la incertidumbre que persiste en el país requiere señales más contundentes por parte de las autoridades.

Los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo “deben dar mensajes interesantes”

Si bien reconoció que desde el Poder Ejecutivo se están transmitiendo mensajes interesantes, mencionó la necesidad de reducir algunos gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), así como de que el Poder Judicial dé señales de que se quieren hacer bien las cosas y de que los responsables serán castigados.

“Desde el Parlamento tienen el gran desafío y la mirada puesta de la ciudadanía en cómo quedará el presupuesto de gastos, si seguirán con el carnaval que se había tenido en el Gobierno anterior o realmente comenzarán a reducir los gastos superfluos y el derroche en numerosos ítems”, manifestó.

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Finalmente como un aspecto positivo, destacó que el país cuenta con un sector financiero sólido, pero consideró que se necesitan algunos ajustes y una mayor cobertura de las medidas de asistencia.

A su criterio, si el BCP logra ampliar el alcance de la ayuda durante los próximos seis meses o un año, se podría contribuir a una recuperación más rápida de las mipymes.