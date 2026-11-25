Tras el desplome del consumo durante los primeros días posteriores al cierre de Ueno Bank, la situación todavía plantea desafíos para el crecimiento de la economía y el comercio este diciembre, principalmente por los fondos que permanecen retenidos, advirtió Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

Dumot reconoció la rápida reacción del Banco Central del Paraguay (BCP), que ya logró devolver sus ahorros a más de 95.000 pequeños ahorristas y sigue trabajando para completar el proceso de garantía, que ya ronda los US$ 650 millones.

Sostuvo que esta respuesta no solamente devuelve credibilidad, sino que también aporta “cierto oxígeno a la economía”, luego de que numerosos clientes quedaran con sus fondos congelados durante los primeros días posteriores al cierre de Ueno Bank, en el marco del proceso de resolución dispuesto por el BCP, que dejó al descubierto la situación crítica de la citada entidad.

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“Si bien se trata de los ahorros más pequeños y tal vez no son los que mueven de gran manera la economía, sí corresponden a las personas que más necesitan. Esto ayuda a evitar una crisis social asociada a la situación”, señaló.

“Las demoras también generarán incertidumbre”

No obstante, Dumot indicó que todavía hay mucho por hacer en lo referente a las medianas y grandes empresas, que aún tienen importantes fondos retenidos. En ese sentido, consideró que se debe acelerar el proceso, aunque reconoció que las autoridades están haciendo el trabajo necesario. Advirtió que las demoras también generan incertidumbre.

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“Es importante dar información precisa a quienes todavía tienen sus ahorros retenidos en este proceso. La comunicación debe ser suficientemente clara porque hay gente golpeada con esta situación”, indicó.

Evitar la desinformación en caso Ueno Bank

Asimismo, planteó la necesidad de acelerar los plazos de resolución y establecer un canal único de comunicación sobre el proceso de liquidación bancaria, a fin de evitar la desinformación y reducir la incertidumbre entre los agentes económicos.

El titular del CIP manifestó que la tranquilidad social también ayuda a “derribar la barrera del temor”, que, según explicó, es uno de los primeros factores que afectan a la economía. Esto permite, al menos, que las personas sigan con sus actividades habituales.

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“Eso no quiere decir que la economía esté normalizada. Hay que dimensionar el impacto de esta situación. Durante la primera semana fue muy grande y, en la segunda, las consecuencias también fueron relevantes, dependiendo del sector”, añadió.

Crisis de Ueno Bank y su impacto en el crecimiento económico

En cuanto a las consecuencias económicas, Dumot sostuvo que todavía es difícil determinar cuál será el impacto final, pero afirmó que la situación provocará una reducción de la tendencia de crecimiento económico del país respecto a las proyecciones que se manejaban antes de la crisis.

“Claramente, esto golpea en un momento muy importante al sector de comercio. Una categoría tiene el 50% de su consumo concentrado en el mes de diciembre y, evidentemente, esto tendrá un impacto durante esta temporada”, concluyó.