En total, son 64 las vacancias laborales que se buscan cubrir con la convocatoria realizada por el sector gastonómico en conjunto con el MTESS.

Para esto, funcionarios de la Dirección de Empleo del Ministerio y personal de recursos humanos de importantes empresas gastronómicas de Asunción recibirán a las personas interesadas en las vacancias.

Según precisan, hay puestos disponibles en:

Atención al ciente .

Ayudantes y auxiliares de cocina .

Cocineros .

Mozos .

Confiteros .

Panaderos .

Baristas .

Otros.

Explican que las entrevistas se realizan todos los viernes en la Dirección General de Empleo, ubicada en la avenida Perú esquina Río de Janeiro, en Asunción, hasta las 13:00.

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Empresas con vacancias laborales

Detallan que las empresas que buscan incorporar nuevos talentos las siguientes:

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Estirpe Guaraní .

Las 7 Joyas .

La Vienesa .

Bar Leo.

Los salarios oscilan entre el mínimo legal vigente, que es de G. 3.044.000, y G. 3.500.000, de acuerdo con el puesto.

Desde el MTESS invitan a las personas interesadas en acceder a estas oportunidades a acercarse a la convocatoria para participar del proceso de selección y establecer contacto directo con las empresas empleadoras.

Agregan que los interesados también pueden ingresar a emplea.mtess.gov.py y postularse a la vacancia de su interés.