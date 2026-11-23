El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), a través de su plataforma digital EmpleaPy, anunció la disponibilidad de nuevas oportunidades de empleo formal en la ciudad de Asunción.

La convocatoria está dirigida especialmente a extrabajadores del Grupo Vázquez que buscan reinsertarse laboralmente, así como a cualquier ciudadano que cumpla con los perfiles solicitados por las empresas contratantes.

En total, se habilitan cinco vacancias en diversas áreas profesionales y técnicas, con remuneraciones que oscilan entre los G. 3.500.000 y los G. 5.500.000.

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Detalle de los puestos disponibles

Coordinador de Seguimiento a Egresados (1 vacancia): Con una asignación salarial de 5.500.000 de guaraníes, este puesto requiere ser egresado de carreras comerciales o afines y contar con una experiencia mínima de 3 años.

Coordinador de Internacionalización (1 vacancia): También con un salario de 5.500.000 de guaraníes, está dirigido a egresados de carreras empresariales o afines que acrediten al menos 1 año de experiencia laboral.

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Community Manager (1 vacancia): Ofrece una remuneración de 4.500.000 de guaraníes. Los postulantes deben ser estudiantes universitarios y poseer 1 año de experiencia en el área.

Soporte Técnico (1 vacancia): Con un sueldo de 4.500.000 guaraníes, exige tener el bachillerato concluido o ser estudiante de técnico superior, además de 1 año de experiencia previa.

Asesor de Ventas (1 vacancia): Cuenta con una asignación de 3.500.000 de guaraníes. Para aplicar se solicita secundaria concluida y 1 año de experiencia.

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¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de estos cargos deben ingresar al portal oficial emplea.mtess.gov.py, completar su currículum vitae en el sistema y seleccionar la vacancia de su interés.

Para recibir asesoramiento o realizar consultas adicionales, el ministerio habilitó la línea de contacto (0981) 887-900.