Sobre el uso de recibos en el escenario contable actual, Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó que estos son utilizados solo para la cancelación de facturas a crédito. “Hoy ya no se utiliza el recibo cuando se recibe la plata”, dijo.

Indicó que, en lo que reglamentación del impuesto al valor agregado (IVA) se refiere, es necesario delinear el momento en que nace la obligación tributaria.

Esto ocurre, según explicó, en tres momentos: la entrega de un bien o prestación de un servicio, la recepción del importe total o de un pago parcial por ese bien o servicio, o en el vencimiento del plazo previsto para el pago de intereses.

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En cuanto al cobro de comisiones por servicios brindados a una parte extranjera, indicó, la obligación tributaria comienza cuando la prestación del servicio se inicia.

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“La renta va a ser de fuente paraguaya, respetamos el principio de territorialidad de la fuente, acá viene la plata y acá se paga el impuesto”, señaló.

Evasión

Talavera indicó que la evasión de impuestos se da, por ejemplo, cuando un contribuyente realiza una venta o presta un servicio por un monto de dinero específico, pero declara un monto menor, evitando pagar todo el monto correspondiente en concepto de IVA.

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