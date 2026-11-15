ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Negocios
15 de noviembre de 2026 - 16:00

El cerco se cierra en diciembre para los que facturan en papel; a la fecha suman 50.000 facturadores electrónicos

DNIT
De facturar en papel a electrónico, la ventana es corta.

Paraguay superó en septiembre los 50.000 facturadores electrónicos habilitados en el SIFEN. El 99% de los grandes contribuyentes y más del 93% de los medianos ya emiten comprobantes digitales, y el cronograma obligatorio para ambos segmentos se cierra en diciembre. El próximo desafío son los pequeños: aportan el 9% de la recaudación, pero tienen menos recursos, menos conectividad y menos capacitación

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En septiembre de 2026, Paraguay superó los 50.000 facturadores electrónicos habilitados en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), un salto que cambia la forma en que las empresas operan y en que el Estado controla.

La cifra la dio a ABC Negocios, Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT): “Alrededor del 91% de la recaudación tributaria ya está respaldada por comprobantes electrónicos emitidos a través del SIFEN”.

Los grandes cumplen

La implementación avanza por etapas, según el tamaño y las características de cada contribuyente. El 99% de los grandes contribuyentes ya está incorporado al sistema y los medianos superan el 93%. El cronograma de incorporación obligatoria para ambos segmentos termina en diciembre de 2026.

La siguiente fase apunta a los pequeños contribuyentes, y ahí el desafío es de otra naturaleza. “Este segmento representa cerca del 9% de la recaudación total, pero opera con menos recursos y con un acceso más limitado a herramientas tecnológicas”, comparte Orué. Para ellos, la DNIT prepara una estrategia de masificación basada en herramientas gratuitas, capacitación y acompañamiento técnico.

DNIT
El plazo concluye en diciembre, en el mercado hay 50 mil talonarios electrónicos

Los datos se cruzan

La digitalización no solo ordena el papeleo: cambia la fiscalización. “Con la información del SIFEN, la DNIT puede cruzar datos de forma automática y detectar diferencias entre los comprobantes emitidos y las declaraciones juradas presentadas”, comparte Orué.

Con datos digitales, la administración tributaria analiza mejor las operaciones y dirige con más precisión sus controles. “Que nueve de cada diez guaraníes recaudados tengan respaldo electrónico es, en ese sentido, una herramienta de transparencia para toda la actividad económica”.

Ahorro, pero no igual para todos

Para las empresas, el beneficio es operativo. Según Orué, el SIFEN reduce gastos de papel, impresión, almacenamiento físico y gestión documental.

El ahorro, sin embargo, no es uniforme. Depende del volumen de comprobantes que emite cada contribuyente, de su infraestructura tecnológica y de sus condiciones operativas. Por eso, el titular de la DNIT evita fijar un monto general sin información específica de cada actividad.

Para bajar la barrera de entrada de los pequeños, la DNIT ofrece e-kuatia’i, una herramienta gratuita que permite emitir documentos electrónicos sin contratar un sistema privado de facturación. Además, la institución asume el costo de la firma electrónica para este segmento, conforme a las condiciones aplicables.

El cuello de botella: conectividad y capacitación

Tener una plataforma disponible y gratuita no alcanza. Los pequeños contribuyentes enfrentan obstáculos más básicos: acceso a dispositivos adecuados, conexión a internet, capacitación y adaptación de sus procesos administrativos.

“A eso se suma una curva de aprendizaje. Firma electrónica, timbrado electrónico, almacenamiento digital y gestión de comprobantes son conceptos nuevos para muchos de ellos”, explicó.

La masificación exigirá reforzar estas acciones, sobre todo en las zonas con mayores dificultades de acceso a internet y a tecnología.

DNIT
Paraguay lleva 8 años en el proceso de digitalizar la facturación. En Chile en el 2015 ya era obligatorio para las grandes empresas.

BID como aliado

La próxima fase de expansión se apoyará en un programa de consolidación financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es respaldar las adecuaciones normativas y tecnológicas necesarias para universalizar la facturación electrónica.

Para que funcione, Orué señala que harán falta reglas claras, plazos adecuados y mecanismos de acompañamiento.

“La región ofrece antecedentes útiles para el caso paraguayo. Chile, Brasil y México avanzaron con procesos graduales, plataformas electrónicas, capacitación continua e integración de datos”, añadió. Esas experiencias, sostiene, muestran que la gradualidad, las herramientas gratuitas y la formación son claves para ampliar la cobertura, reducir la evasión y facilitar la formalización de pequeños negocios.

Más que un trámite fiscal

Con más de 50.000 facturadores y el 91% de la recaudación respaldada digitalmente, el país muestra avances concretos en su transformación tributaria. El reto de los próximos años es sumar a los pequeños sin que la digitalización se convierta en una nueva barrera para la formalización.

Para consolidar el sistema, Orué plantea cuatro frentes: un marco normativo claro, más ciberseguridad, más capacitación y procedimientos más simples de emisión y gestión documental.

La factura electrónica deja así de ser solo una obligación fiscal. Se convierte en una herramienta de gestión empresarial, de transparencia y de modernización económica, capaz de reforzar los controles, achicar los espacios de evasión y construir una relación más eficiente entre el Estado y los contribuyentes.

Artículos relacionados

Poroto mung: el grano verde del chaco que se vende a US$ 600 la tonelada
ABC Rural
Poroto mung: el grano verde del chaco que se vende a US$ 600 la tonelada
Ver más
Fotografía de la fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).
Economía
BCP flexibiliza temporalmente encaje legal de depósitos que apunta a dotar liquidez al mercado de valores
Ver más
El trigo paraguayo: de depender a competir regionalmente
Negocios
Trigo paraguayo llegó a uno de los grandes graneros del mundo
Ver más
¿Cómo demuestra que merece confianza alguien que nunca recibió una primera oportunidad? Así nació una paradoja que hoy mantiene a millones de latinoamericanos en la informalidad: no tienen acceso al crédito porque nunca lo han tenido.
Negocios
La paradoja de la invisibilidad: Por qué la IA es el verdadero puente hacia la inclusión financiera
Ver más
Shoppinf
Negocios
El extranjero pesa en los shoppings de Asunción: 14,35% de los pagos digitales en septiembre
Ver más
Los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central del Paraguay (BCP) totalizaron G. 9,489 billones en febrero de 2026.
Negocios
Sistema financiero: Cuando supervisar, intervenir y prestar conviven en un mismo órgano
Ver más
El Café de Acá abrió sus puertas en la histórica Casa-Quinta Brakenridge, un espacio que combina gastronomía, patrimonio arquitectónico y cultura paraguaya.
Contenido Patrocinado
El Mariscal recibe a El Café de Acá en una casona patrimonial que vuelve a llenarse de vida
Ver más
Brasurr
Negocios
De desecho a oportunidad: valorización de materiales, empleo y compromiso ambiental
Ver más
Recaudación 2026
Negocios
Impuestos internos suman US$ 283 millones (+6,8%). Dólar golpea a aduanas: US$ 233 millones (-17%)
Ver más
Guillermo Duarte Cacavelos, socio fundador de Duarte Cacavelos Abogados.
Negocios
Duarte Cacavelos consolida su especialización en el ámbito empresarial
Ver más
Estrategia
Negocios
Reinterpretar paraguay: las decisiones que definirán la próxima etapa
Ver más
BID Empleo
Negocios
Índice BID: hay empleo e ingresos suficientes, pero la informalidad sobra
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
04
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar