El cerco se cierra en diciembre para los que facturan en papel; a la fecha suman 50.000 facturadores electrónicos

En septiembre de 2026, Paraguay superó los 50.000 facturadores electrónicos habilitados en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), un salto que cambia la forma en que las empresas operan y en que el Estado controla.

La cifra la dio a ABC Negocios, Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT): “Alrededor del 91% de la recaudación tributaria ya está respaldada por comprobantes electrónicos emitidos a través del SIFEN”.

Los grandes cumplen

La implementación avanza por etapas, según el tamaño y las características de cada contribuyente. El 99% de los grandes contribuyentes ya está incorporado al sistema y los medianos superan el 93%. El cronograma de incorporación obligatoria para ambos segmentos termina en diciembre de 2026.

La siguiente fase apunta a los pequeños contribuyentes, y ahí el desafío es de otra naturaleza. “Este segmento representa cerca del 9% de la recaudación total, pero opera con menos recursos y con un acceso más limitado a herramientas tecnológicas”, comparte Orué. Para ellos, la DNIT prepara una estrategia de masificación basada en herramientas gratuitas, capacitación y acompañamiento técnico.

Los datos se cruzan

La digitalización no solo ordena el papeleo: cambia la fiscalización. “Con la información del SIFEN, la DNIT puede cruzar datos de forma automática y detectar diferencias entre los comprobantes emitidos y las declaraciones juradas presentadas”, comparte Orué.

Con datos digitales, la administración tributaria analiza mejor las operaciones y dirige con más precisión sus controles. “Que nueve de cada diez guaraníes recaudados tengan respaldo electrónico es, en ese sentido, una herramienta de transparencia para toda la actividad económica”.

Ahorro, pero no igual para todos

Para las empresas, el beneficio es operativo. Según Orué, el SIFEN reduce gastos de papel, impresión, almacenamiento físico y gestión documental.

El ahorro, sin embargo, no es uniforme. Depende del volumen de comprobantes que emite cada contribuyente, de su infraestructura tecnológica y de sus condiciones operativas. Por eso, el titular de la DNIT evita fijar un monto general sin información específica de cada actividad.

Para bajar la barrera de entrada de los pequeños, la DNIT ofrece e-kuatia’i, una herramienta gratuita que permite emitir documentos electrónicos sin contratar un sistema privado de facturación. Además, la institución asume el costo de la firma electrónica para este segmento, conforme a las condiciones aplicables.

El cuello de botella: conectividad y capacitación

Tener una plataforma disponible y gratuita no alcanza. Los pequeños contribuyentes enfrentan obstáculos más básicos: acceso a dispositivos adecuados, conexión a internet, capacitación y adaptación de sus procesos administrativos.

“A eso se suma una curva de aprendizaje. Firma electrónica, timbrado electrónico, almacenamiento digital y gestión de comprobantes son conceptos nuevos para muchos de ellos”, explicó.

La masificación exigirá reforzar estas acciones, sobre todo en las zonas con mayores dificultades de acceso a internet y a tecnología.

BID como aliado

La próxima fase de expansión se apoyará en un programa de consolidación financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es respaldar las adecuaciones normativas y tecnológicas necesarias para universalizar la facturación electrónica.

Para que funcione, Orué señala que harán falta reglas claras, plazos adecuados y mecanismos de acompañamiento.

“La región ofrece antecedentes útiles para el caso paraguayo. Chile, Brasil y México avanzaron con procesos graduales, plataformas electrónicas, capacitación continua e integración de datos”, añadió. Esas experiencias, sostiene, muestran que la gradualidad, las herramientas gratuitas y la formación son claves para ampliar la cobertura, reducir la evasión y facilitar la formalización de pequeños negocios.

Más que un trámite fiscal

Con más de 50.000 facturadores y el 91% de la recaudación respaldada digitalmente, el país muestra avances concretos en su transformación tributaria. El reto de los próximos años es sumar a los pequeños sin que la digitalización se convierta en una nueva barrera para la formalización.

Para consolidar el sistema, Orué plantea cuatro frentes: un marco normativo claro, más ciberseguridad, más capacitación y procedimientos más simples de emisión y gestión documental.

La factura electrónica deja así de ser solo una obligación fiscal. Se convierte en una herramienta de gestión empresarial, de transparencia y de modernización económica, capaz de reforzar los controles, achicar los espacios de evasión y construir una relación más eficiente entre el Estado y los contribuyentes.