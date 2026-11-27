Luego de la denuncia pública realizada por don Mario Ibarra Méndez, un adulto mayor de 90 años que quedó fuera de la planilla para acceder a la pensión de la tercera edad, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) emitió un comunicado en el que reconoció que la suspensión de su beneficio se produjo a raíz de un error en los registros informáticos del Instituto de Previsión Social (IPS).

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Según explicó la institución, durante los controles mensuales realizados para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 7.322/24, el nombre de Mario Ibarra Méndez apareció en los registros del IPS como asegurado cotizante.

Esta situación motivó la suspensión de su cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en cumplimiento del inciso A del artículo 12 de la mencionada normativa, que restringe el cobro de la pensión a las personas aseguradas cotizantes del seguro social.

Sin embargo, tras el reclamo del afectado, se realizó una verificación que permitió detectar que en el sistema informático del IPS figuraba otra persona como aportante, pero con el mismo número de cédula de identidad de don Mario Ibarra.

El problema salió a la luz luego de que el hombre acudiera al BNF de Pilar para reclamar porque no podía retirar su dinero.

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Posteriormente, acompañado por la representante del Consejo de Adultos Mayores de Ñeembucú encabezada por su presidenta Cristina Ozuna, se trasladó hasta la sede del IPS en Pilar, donde obtuvo una constancia que certificaba que no era aportante ni cotizante de la institución.

La documentación fue remitida al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cuyos funcionarios realizaron las verificaciones correspondientes y confirmaron la existencia de una inconsistencia en los registros del seguro social.

En su comunicado, el MDS señaló que, una vez detectado el error, se indicó a los familiares del adulto mayor cuáles eran los trámites necesarios para gestionar su reincorporación al listado de beneficiarios, proceso que, según aseguró, ya se concretó satisfactoriamente.

Finalmente, la institución anunció que don Mario Ibarra volverá a cobrar su pensión en los próximos días, “a más tardar el lunes”, tal como lo venía haciendo regularmente.

El caso tuvo repercusión en Pilar y volvió a poner sobre la mesa la situación de los adultos mayores que dependen de esta asistencia económica para cubrir sus necesidades básicas.