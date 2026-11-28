Un reciente análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado «¿Cómo explicar la persistencia de la informalidad laboral en América Latina y el Caribe?», señala que, pese a que la tasa de desempleo regional se sitúa alrededor del 5,5%, aproximadamente la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad. Esta proporción supera ampliamente las registradas en la Unión Europea (3,2%), América del Norte de altos ingresos (7,9%) y el conjunto de economías de altos ingresos (8,9%).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada de Paraguay alcanzó los 3.290.206 trabajadores en el tercer trimestre de 2026, con un incremento interanual de 66.149 personas. La expansión del empleo se concentró, principalmente, en el sector terciario, en particular en las actividades de comercio, restaurantes y hoteles. En el mismo periodo, la tasa de desempleo disminuyó del 4,9% al 4,1%.

Sin embargo, la composición del empleo plantea desafíos adicionales. En 2025, el 60,1% de los ocupados no agropecuarios trabajaba en condiciones de informalidad, equivalente a aproximadamente 1,66 millones de personas.

Por actividad económica, esta condición afectó al 81,7% de los trabajadores de la construcción y al 63,9% de los ocupados en el comercio, restaurantes y hoteles. La elevada incidencia de la informalidad en esta última rama adquiere particular relevancia debido a su contribución al crecimiento reciente del empleo nacional.

En el tercer trimestre de 2026, la tasa de informalidad no agropecuaria descendió al 56,8%, frente al 58,2% del mismo periodo de 2025. No obstante, en términos absolutos, la cantidad de trabajadores informales aumentó hasta alcanzar los 1.635.622, sobre un total de 2.880.049 ocupados no agropecuarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La informalidad sigue castigando a mayor parte de los ocupados en Paraguay: ¿Cuáles son los sectores más afectados?

La disminución de la tasa de informalidad, por tanto, no implica necesariamente una reducción de la cantidad de trabajadores bajo esta condición, sino que refleja una mayor expansión relativa del empleo formal. Pese a este avance, más de la mitad de los ocupados no agropecuarios permanece en la informalidad.

El BID identifica múltiples factores que explican la persistencia de la informalidad laboral, entre ellos la baja productividad empresarial, los costos asociados a la contratación formal, la complejidad regulatoria y las dificultades para acceder a oportunidades laborales formales.

En Paraguay, las diferencias por tamaño de establecimiento reflejan parte de esta problemática. En 2025, la informalidad afectó al 73,5% de los trabajadores de microempresas, frente a aproximadamente el 20% de quienes trabajaban en establecimientos con 51 personas o más.

Asimismo, de los 551.193 empleados privados informales, el 50,7% trabajaba en empresas clasificadas como formales. Este resultado evidencia que la formalización empresarial no garantiza necesariamente la formalización de sus trabajadores.

Las limitaciones financieras, tecnológicas y productivas de las empresas, particularmente de las de menor tamaño, pueden restringir su capacidad para asumir los costos asociados a la contratación formal. A su vez, la informalidad empresarial puede dificultar el acceso al financiamiento, limitar las posibilidades de expansión y reducir las oportunidades de integración a cadenas de valor. Esta dinámica dificulta las mejoras de productividad y la generación de empleos de mayor calidad.

Además de las características de la estructura empresarial, el nivel educativo constituye un factor relevante para comprender la incidencia de la informalidad laboral. En Paraguay, durante 2025, esta condición afectó al 90,1% de los ocupados no agropecuarios sin instrucción y al 84,2% de aquellos con uno a seis años de estudio. En contraste, entre quienes contaban con 13 a 18 años de formación, la proporción se redujo al 36,5%.

Las diferencias también se manifiestan en los niveles de ingresos laborales. El 79,8% de los trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo se encontraba en condiciones de informalidad, frente al 26,2% de quienes percibían tres salarios mínimos o más.

La relación entre informalidad y vulnerabilidad económica resulta aún más evidente entre los trabajadores de menores recursos. En 2025, el 88,3% de los ocupados no agropecuarios en situación de pobreza monetaria desempeñaba actividades informales.

Estas cifras reflejan la estrecha relación entre el nivel educativo, la productividad, los ingresos laborales y el acceso a mecanismos de protección social. Asimismo, evidencian que el acceso a una ocupación no necesariamente garantiza ingresos suficientes para superar la pobreza ni condiciones laborales que permitan reducir la vulnerabilidad económica de los hogares.

Lea más: Informalidad afecta a casi el 62% de la población ocupada en Paraguay

Las consecuencias de la informalidad trascienden el ámbito laboral. Su elevada incidencia también tiene implicaciones sobre la productividad agregada de la economía, la sostenibilidad de los sistemas previsionales y las finanzas públicas, debido a sus efectos sobre la recaudación tributaria, los aportes a la seguridad social y las necesidades de asistencia estatal.

Ante esta problemática, el BID plantea la implementación de políticas integrales que contemplen la simplificación de los procesos de formalización, la reducción de sus costos, el acceso al financiamiento, la capacitación laboral, la mejora de la productividad empresarial y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

Para Paraguay, el desafío no consiste únicamente en reducir el desempleo, sino en lograr que la expansión de la actividad económica se traduzca en puestos de trabajo de mayor productividad, mejores remuneraciones y una cobertura más amplia de seguridad social.

En este sentido, la evolución del mercado laboral no debe evaluarse exclusivamente a partir de la cantidad de empleos generados, sino también de su capacidad para mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.