Caacupé apuntó al corazón del Paraguay

El obispo de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, dirigió ayer una enjundiosa carta al pueblo paraguayo, titulada “Organicemos la esperanza”, en la que examina la realidad nacional y propone unas vías de solución a varios graves problemas. Recordó que los sufrimientos de la pandemia hubieran sido menores “si la reacción gubernamental hubiese sido más acertada y no tan débil”, y que en ese ámbito no solo hubo desidia, sino también corrupción. También apuntó a la “deuda social” que el Estado tiene con la salud pública, mientras comete la injusticia de beneficiar a sus “altos miembros” con seguros médicos privados de privilegio, como si ellos tuvieran más derechos que el común de los ciudadanos. La carta abordó el calamitoso estado de la educación, y a la necesidad de una renegociación honesta del Anexo C de Itaipú, entre otros varios puntos.