Apartar y sancionar a jueces y fiscales inmersos en irregularidades

El fallo que el 11 de diciembre de 2021 impuso quince años de cárcel a Ramón González Daher, por los delitos de usura y lavado de dinero graves, así como por denuncias falsas, al mismo tiempo supuso una condena moral sin precedentes para el Ministerio Público y el Poder Judicial. En efecto, el Tribunal de Sentencia, presidido por Claudia Criscioni e integrado por Yolanda Morel y Yolanda Portillo, pidió disculpas a las 156 víctimas del condenado, porque unos treinta jueces y agentes fiscales llegaron al extremo de ponerse al servicio de su verdugo. Estos no solo le aseguraron la impunidad, sino también el resultado exitoso de sus desalmadas extorsiones. Algún papel habrá jugado el hecho de que Óscar González Daher –hermano del condenado– presidía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pues la conducta de no pocos miembros del Ministerio Público y de la judicatura se destaca tanto no solo por la corrupción, sino también por la obsecuencia.