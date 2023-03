Más firmes que nunca

Hoy hace 39 años de aquel jueves 22 de marzo cuando la dictadura cerraba ABC Color por orden de Alfredo Stroessner. Conocedores de la inminente clausura, nuestro diario amaneció con la misma fortaleza que cada día en que se había enfrentado al despotismo. Esa mañana, publicó dos vibrantes editoriales con dos mensajes claros, firmes, sin capitular a los principios. En uno bajo el título “Nuestra línea”, se despedía de los lectores: “La vida es algo que puede cesar en cualquier momento. Es así con las personas individuales y es así también con las instituciones y los emprendimientos. Los diarios –como ABC Color– en nada difieren de todo lo demás. Importa, pues, tenerlo siempre presente y vivir cada instante como si fuera el último. Importa que cada quien sepa cómo ha vivido, si ha tenido o no normas rectoras en su vida, y si ha sido fiel para con ellas”, decía en el párrafo con el que abría el adiós inminente. Al final, de ese último editorial de hace 39 años, se ratificaba el compromiso: “El Paraguay ha sido, es y seguirá siendo nuestra inspiración. A su servicio estamos. Para él trabajamos y por él estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Creemos en la patria, en la que hemos depositado nuestra fe constante a lo largo de diez y seis años”.

En el segundo editorial se volvía a levantar la bandera de defensa de libertades y derechos más básicos que estaban conculcados por el gobierno stronista: defenderlos había costado la prisión de nuestro director Aldo Zuccolillo (+) en Tacumbú y el diario enfrentando la clausura que dejó a centenares de familias en la calle. Bajo el título de “Arbitrariedad y Estado de Derecho” se denunciaba la indefensión de la ciudadanía ante la orfandad total de derechos constitucionales conculcados por la dictadura. “Se comprenderá que no es ésta la sociedad que los paraguayos nos merecemos. La libertad del ciudadano es un derecho y es hora de que ella no esté expuesta al veredicto de autoridad alguna que no sea la judicial. Sólo la justicia, conforme a la ley, podrá privarla y siempre que la causa sea justificada. En tanto ello no ocurra, en tanto la libertad dependa de una decisión arbitraria, no podremos disfrutar de un auténtico Estado de Derecho”, expresaba.

Las máquinas de impresión del diario permanecieron apagadas durante cinco años en los cuales se pagó muy alto el precio de no negociar silencios, de contar al mundo lo que pasaba en Paraguay.

Y hace 34 años, otra vez un día como hoy pero de 1989, ABC Color volvió. El editorial del 22 de marzo de 1989 se titulaba “Como Siempre”, y expresaba en un párrafo: “La libertad de expresión es para este diario un valor de primer rango, fundamental para la nación misma porque, junto con un Poder Judicial genuinamente independiente, configura el vigía, primero, y la defensa, después, de todas las demás libertades y, por sí sola, un imprescindible auxiliar del buen gobierno. No es posible un buen gobierno sin libertad de prensa”. Y agregaba: “Esperamos con fe que nunca más se suprimirá ninguna libertad en nuestro país. Si alguna enseñanza dejó el pasado, es, precisamente, la del tremendo mal que se inflige a la nación cuando la arbitrariedad reemplaza a las leyes y la ciudadanía es dividida entre los ‘de arriba’ y los ‘de abajo’, abriendo así un camino que lleva a la quiebra de la unidad nacional, al odio y, en definitiva, a la violencia”.

A 56 años de la fundación de ABC Color y a 34 años de su reapertura tras la infausta clausura, ratificamos el compromiso asumido desde el primer día; nuestro pacto con la libertad de prensa, de expresión y con el país permanece inalterable con los mismos valores y principios que han guiado nuestro actuar. Nuestra misión permanece sobre fuertes cimientos que son el convencimiento de que la República del Paraguay merece ser defendida de quienes la intentan profanar para convertirla en una nación gobernada, disputada y desguazada por las mafias.

La ciudadanía encontrará en nuestro diario un muro para defender las libertades y la soberanía y para proteger los más altos intereses nacionales. Estaremos siempre contra todo tipo de violaciones de derechos humanos y en la primera línea del combate frontal a la corrupción endémica, y como contrapeso de todos los abusos de poder. Las nuevas formas delictuales encontrarán siempre en nosotros un perseverante enemigo: el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y otros delitos que hoy, como ayer, nos ponen en el irrenunciable papel de la denuncia sin miedos, concesiones ni retrocesos.

El 2022 fue duro para ABC Color con una justicia que fue especialmente injusta para nuestro diario, mientras era complaciente con auténticas malversaciones, desfalcos y tropelías varias. Los poderosos imperios políticos y económicos se acoplaron para arrastrar a nuestro diario, periodista y directora en dos juicios orales y públicos que llegaron al escándalo de desarrollarse ambos al mismo tiempo, con los mismos querellantes y los mismos abogados, resultando en una injusta condena en primera instancia, pese al cúmulo de pruebas exhibidas y corroboradas con testigos.

En el informe global de atropellos de derechos humanos en el 2022, en lo referente al Paraguay, el Departamento de Estado estadounidense cuestionó el uso que han hecho figuras públicas individuales quienes “utilizaron estas leyes para restringir el debate público o tomar represalias contra periodistas u opositores políticos. La exviceministra de Hacienda (N. de la R., Tributación) Marta González Ayala continuó con dos demandas por supuesta difamación contra el importante medio de comunicación ABC Color de que informara ampliamente sobre las acusaciones de corrupción en su contra”.

Finalmente, el tiempo ha terminado mostrando de qué lado están quienes luchan por la verdad asumiendo las consecuencias que pudieran acarrear. El exjuez Wilfrido Peralta, que hizo caso omiso a todas las confirmaciones que escuchó en los largos meses de juicio oral, y la propia González terminaron siendo parte de un informe extranjero donde se habla de cómo se manipulan las leyes para favorecer a algunos.

Que lo sepan todos aquellos que intentan arrasar con nuestra nación. Hoy como ayer, nuestro compromiso es irrenunciable, nuestra fe sigue más sólida y nuestra misión más inalterable. Resistiremos todos los abusos de poder que provengan de los poderes que vengan, político, económico, o ambos juntos. Paraguay se merece un futuro mejor, sin criminales. Y ABC Color, como hace 56 años, está comprometido, por historia y por vocación, a trabajar y hacer los sacrificios que hagan falta para conseguir esa patria soñada donde podamos pintar, todos juntos, un cielo nuevo.