El poder de la gente contra la corrupción

Nuestra democracia también es participativa, en el sentido de que se espera que la sociedad civil se ocupe de los asuntos de interés general. La triste experiencia enseña, precisamente, que ella no debe limitarse a confiar en que el Congreso, las Juntas Municipales y Departamentales u órganos de control como la Contraloría General de la República, Secretaría Anticorrupción, Dirección General de Contrataciones Públicas, entre otras instituciones, cumplan con su obligación de velar por el correcto empleo del dinero público: es necesario que la ciudadanía se involucre, no solo siguiendo de cerca el desempeño de los administradores, sino incluso tomando iniciativas tendientes a transparentarla o a develar los desmanejos inadvertidos o no sancionados por los órganos competentes. La oportuna intervención ciudadana ha servido, por ejemplo, para que en 2008 se reconozca judicialmente el acceso a la nómina de funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, con sus respectivos sueldos, y para que hace unos días el Ministerio Público impute por lesión de confianza, a partir de una denuncia penal, a un exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, involucrado en el escándalo del metrobús.