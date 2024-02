El Paraguay “no está mejor”

Transcurridos seis meses de su Gobierno, el presidente Santiago Peña se muestra satisfecho. Es más, cree que la opinión pública percibe un “cambio”, lo que no parece acontecer en ámbitos tales como la seguridad, la salud y la educación pública, la corrupción y la institucionalidad. La ciudadanía está lejos de advertir cambios: continúa padeciendo males bien conocidos, porque el Jefe de Estado es incapaz de librarse de las “fórmulas heredadas”, que repite una y otra vez, como el clientelismo, el amiguismo y el nepotismo. Hasta ahora no demuestra el coraje imprescindible para emprender las reformas que el Paraguay requiere para “estar mejor”. En verdad, la gente no lo está, salvo quienes se encuentran en los altos niveles del poder, sus familiares y allegados.