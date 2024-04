Peligrosa postura de Peña ante atropello en el Congreso

El presidente formal de la República, Santiago Peña, tuvo el descaro de defender el inaudito atropello cometido a mano alzada por el cartismo y sus aliados contra el orden jurídico y la moral cívica, al devolver sus fueros a los senadores procesados Hernán Rivas (ANR, cartista), Erico Galeano (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP), incluso contra la voluntad de este último. Adujo la falsedad de que los senadores constataron que ya habían vencido los plazos para que el Ministerio Público presente su acusación y que este no había hallado ningún hecho punible en las investigaciones preliminares. El Paraguay no merece una infamia semejante ni que los órganos estatales sean manoseados en función de intereses particulares inconfesables. La tarea de la hora es poner coto al autoritarismo en ciernes: los demócratas no deben permanecer indiferentes ante esta evolución de los acontecimientos, tan peligrosa para la República.