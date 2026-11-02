Santiago Peña “fusiló a la ANDE”

La expresión corresponde al Ing. Leopoldo Melo, exjefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá, y no nos equivocamos al afirmar que resume el sentimiento y la frustración de la mayoría de los exponentes del sector eléctrico. Se refiere a que la compañía estatal fue obligada a pagar tarifas más elevadas en las dos binacionales para generar “fondos socioambientales” en Itaipú y recursos de operación en Yacyretá, pero los resultados fueron un fiasco. Esos fondos no tuvieron el impacto que se prometió y, en cambio, la ANDE quedó sumida en una crisis financiera sin precedentes, incapaz de realizar las inversiones mínimas que se requieren para la seguridad energética y la calidad del servicio.

En Itaipú, tras terminar de cancelarse la deuda en 2023, la tarifa por contratación de potencia debía haber bajado drásticamente, al equivalente de 8,87 dólares el kilovatio/mes según la estimación del Ing. Melo, pero se le obligó a la ANDE a pagar 19,28 dólares el KW/mes.

La administración Peña negoció con Brasil mantener una tarifa alta, agregándole un componente de “fondos socioambientales” a ser divididos en partes iguales para su uso discrecional entre los dos países, lo cual quedó refrendado en el Acta de Entendimiento de mayo de 2024.

La primera perjudicada fue precisamente la ANDE, que no solamente fue obligada a pagar más del doble de lo que correspondía según el Tratado, sino que quedó comprometida a incrementar la potencia contratada garantizada (la más cara) a razón de un mínimo de 10% anual.

En contrapartida, la opinión pública no sabe a ciencia cierta a cuánto han ascendido los “fondos socioambientales” ni cómo se han ejecutado, dado que no ingresan al Presupuesto General, no se someten a los controles institucionales de la República y no son objeto de rendición de cuentas.

Sí se sabe que esos fondos han estado permanentemente rodeados de escándalos y de denuncias de direccionamiento y sobrefacturación. El país no parece haberse beneficiado demasiado y muchos de los proyectos encarados con ese dinero han quedado inconclusos o con altas deudas a contratistas

Los únicos que se beneficiaron, dijo Melo, fueron grupos empresariales del entorno íntimo del poder. Otro beneficiario fue Brasil, que consiguió su objetivo principal de postergar la renegociación del Tratado, pese a que ya se cumplieron los plazos de revisión, mantener el statu quo y seguir llevándose el grueso del 100% de los excedentes paraguayos a cambio de una exigua “compensación”.

Ciertamente, entre los beneficiarios no figura la ANDE, dado que no se utilizaron fondos para invertir en el sector eléctrico para al menos compensar las pérdidas. Por ejemplo, la línea de 500 kV Itaipú-Valenzuela está con un serio retraso y la subestación de Yguazú no ha sido dotada con los transformadores necesarios para traer el sobrante paraguayo al territorio nacional.

En cuanto a Yacyretá, también la ANDE ha tenido que absorber un sobrecosto, al ajustarse la tarifa de 22,63 a 28 dólares el megavatio/hora (de 16,5 a 20,4 dólares el KW/mes) para sostener la operación de la entidad. Básicamente, para pagar los altos sueldos, no para revertir la descalabrada situación financiera de la entidad.

El Ing. Melo añadió que, al mismo tiempo, se limitó la contratación de potencia activa por parte de la ANDE a 425 MW, de los 1.550 que supuestamente Paraguay tiene disponibles en la usina.

En teoría, esos acuerdos vencen este año en el caso de Itaipú y en 2029 en Yacyretá. En el Acta de Entendimiento con Brasil se establece que desde 2027 la tarifa debe reflejar “únicamente el costo estricto de operación (…) sin incluir costos discrecionales”, pero el Gobierno ha deslizado que negocia algún tipo de prórroga, a costa de la ANDE, es decir, de los consumidores nacionales de electricidad.

Adicionalmente, así como a la ANDE se le impusieron altas tarifas para comprar energía, se le quisieron imponer tarifas preferenciales para venderla, lo cual habría agravado aún más su crisis, y últimamente se han anunciado varios proyectos electrointensivos con energía de Itaipú, relacionados con inteligencia artificial, pero no se han divulgado detalles sobre los términos contractuales.

La ANDE tiene sus propias deficiencias, no todo es atribuible al descalce tarifario, pero claramente el “fusilamiento” del que habla el Ing. Leopoldo Melo es real y denota la lamentable ausencia de una política técnica, coherente y patriótica en un área tan estratégica para el país.