De lo poco que empieza a saberse, el expresidente del Paraguay Santiago Peña habría recibido advertencias expresas sobre las graves irregularidades que se denunciaban en Ueno Bank. Y no solamente estaba informado de esas señales de alarma: eligió el camino de la defensa a ultranza cuando ya existían indicios de un posible vaciamiento bancario. Agresividad. Soberbia. Una conducta que, según quienes participaron de los encuentros, resultaba impropia de la investidura presidencial. Eso fue lo que exhibió Santiago Peña ante los miembros de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que mantuvieron con él dos reuniones para advertirle sobre la crisis que se estaba desatando.

“Esto fue un gran fraude”. “Acá no solo se gastó, se dilapidó, sino que se robó”. Este escenario descripto por la presidenta ejecutiva de Asoban, Liz Cramer, es demoledor. En la primera de las dos reuniones que mantuvieron con Peña, según su testimonio, el entonces presidente reaccionó con una agresividad inusual. Esgrimió amenazas contra el sector, reproches y advertencias sobre posibles medidas que podrían afectar a los bancos. Mientras se le pedía recuperar la institucionalidad del Banco Central del Paraguay, Peña rechazaba incluso el término «recuperar». “Fue una reunión muy áspera”, recordó Cramer. “Me impactó el nivel de agresividad [...] era una persona fuera de su rol [...] no era un presidente [...] no actuaba como tal”. Lo describió a la defensiva, afrentoso y acusador, increpando a los demás participantes.

En esa reunión, según el relato de Cramer, Peña acusó a representantes bancarios de colusión y advirtió que habría consecuencias que no les gustarían. La presidenta ejecutiva de Asoban relató que llegó a interpelarlo directamente: “Usted está amenazando, eso es una amenaza”. La respuesta que atribuyó al entonces presidente fue igualmente inquietante: “Hay que ver, hay que ver dónde termina esto”.

Fue también durante aquella primera reunión reservada cuando el presidente de Asoban, Osvaldo Serafini, advirtió a Peña sobre el significado de los préstamos a empresas vinculadas. “Presidente, nosotros no tenemos acceso a los números internos. Todo lo que tenemos es información pública y estamos superpreocupados”, comenzó diciendo, según el relato de Cramer. Y agregó que los préstamos a vinculadas, en la industria bancaria, “significan ya vaciamiento” y constituyen “el último paso de una debacle”. Era una advertencia explícita sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

La respuesta presidencial, siempre según Cramer, fue negar la gravedad de las denuncias y atribuir las publicaciones a una guerra comercial y mediática. En lugar de comprometerse a investigar los hechos denunciados, reaccionó cuestionando a quienes los exponían. La presidenta ejecutiva de Asoban explicó que, en el mundo financiero, los préstamos a empresas vinculadas y los autopréstamos pueden representar la etapa final del deterioro de una entidad. “Ya llegó la noche y ya es vaciamiento puro”, afirmó al recordar aquella advertencia. Cuando se le señaló que las publicaciones reproducían documentos del Banco Central, Peña, según su testimonio, seguía interpretándolas como parte de una guerra comercial.

Por qué y en qué momento el directorio del BCP decidió apartarse de la posición que, según estos testimonios, había sostenido el entonces presidente de la República es una cuestión que deberá esclarecer la investigación. Cramer describió el desenlace con una imagen elocuente: “Estaba ahogándose todo”. Y sostuvo que Asoban había cumplido con sus obligaciones profesionales en una situación sumamente delicada, en la que sus representantes fueron maltratados. “Yo fui testigo de eso”, aseguró.

Las advertencias del sector bancario a Santiago Peña no quedaron solamente en palabras. Cramer reveló que, ante el cambio de formato de la segunda reunión, Asoban decidió dejar constancia documental de sus preocupaciones. La entidad preparó una nota y la entregó personalmente al entonces presidente, mientras otra copia ingresaba por mesa de entrada del Banco Central del Paraguay. “Yo misma en persona le entregué frente a todos”, relató. La existencia de esa documentación abre una vía concreta para reconstruir el contenido de las advertencias, sus destinatarios y la respuesta de las autoridades.

Corresponderá al Ministerio Público investigar y a la Justicia determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de la actuación del expresidente Santiago Peña en este colapso bancario. Las denuncias y revelaciones plantean interrogantes sobre la actuación de los organismos de control y de las autoridades políticas que debían garantizar la supervisión del sistema financiero. La investigación deberá establecer si existieron omisiones deliberadas, encubrimientos o acuerdos entre distintos actores.

La magnitud del descalabro financiero obliga también a examinar el funcionamiento de los mecanismos de supervisión bancaria. No basta con determinar cuánto dinero desapareció. Es necesario establecer cómo se llegó a esa situación, qué controles fallaron y quiénes tenían información suficiente para intervenir antes del desenlace. El costo económico e institucional todavía está por dimensionarse.

La investigación fiscal y judicial, apoyada en el análisis de las cifras financieras, se encargará de dar contenido a lo que Liz Cramer llamó “la radiografía del muerto”. Serán los números puros y duros, el agujero estimado de la entidad bancaria, los fondos cuyo destino deberá esclarecerse y los recursos del fondo de garantía utilizados para pagar a los depositantes los que permitirán dimensionar la magnitud del desastre.

Habrá, finalmente, algo que ninguna contabilidad forense podrá borrar: las advertencias existieron y, según el testimonio de Cramer, llegaron directamente hasta Santiago Peña. La reacción presidencial que describió la titular ejecutiva de Asoban fue la de un mandatario más dispuesto a defender al banco que a atender las alarmas del sector financiero. La radiografía podrá mostrar cuánto dinero falta. La Justicia deberá determinar quiénes fueron responsables de su desaparición y qué autoridades, teniendo la obligación de supervisar y controlar, pudieron haber contribuido por acción u omisión al desmoronamiento del dinero y de la confianza pública.