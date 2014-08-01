Israel prosiguió ofensiva en Gaza a pesar de fuertes críticas de la ONU

GAZA (AFP).“Estamos determinados a llegar hasta el final de esta misión con o sin alto el fuego”, dijo Netanyahu, que reafirmó el objetivo de destruir los túneles construidos por el movimiento islamista Hamás.

“No aceptaremos por lo tanto ninguna propuesta que no permita al ejército acabar su trabajo”, agregó Netanyahu al inicio de un consejo de ministros en Tel Aviv.

Ayer, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, condenó los ataques israelíes contra casas, escuelas, hospitales y centros de la ONU en Gaza y acusó a Israel de desafiar deliberadamente al derecho internacional.

“Nosotros no podemos tolerar esta impunidad”, añadió Pillay, exjueza sudafricana, que por otra parte dijo que “las dos partes cometen graves violaciones de los derechos humanos, que podrían constituir crímenes para el derecho internacional humanitario y los derechos humanos”.

Previamente, Israel había anunciado la movilización de 16.000 reservistas más y que Estados Unidos iba a reaprovisionar al ejército en municiones.

Se trata de una misión “de unos días” más, señaló por su parte el general israelí Sami Turgeman, responsable del sector de Gaza.

Los bombardeos israelíes causaron ayer la muerte de decenas palestinos en Gaza, llevando el total de víctimas a 1.397 en 24 días de violencia. El miércoles murieron 120 personas, en lo que fue una de las jornadas más sangrientas del conflicto que comenzó el 8 de julio pasado. Dos obuses disparados por un tanque mataron a 16 palestinos que estaban en una escuela de la ONU del campo de refugiados de Jabliya, en el norte.

La matanza en la escuela de la ONU fue duramente criticada por las Naciones Unidas y condenada por Estados Unidos y Francia.

La situación humanitaria en la Franja de Gaza es dramática, señaló el jefe de la UNRWA, Pierre Krahenbuhl. Albergar a “220.000 refugiados en 85 centros en Gaza es insostenible” , declaró Krahenbuhl, que agregó que temía la aparición de epidemias.

El balance humano de la operación “Barrera Protectora” se acerca aceleradamente al de la operación “Plomo Fundido” (2008-2009), el más mortífero de los cuatro conflictos entre Israel y Hamás, que fue de 1.440 muertos.

Tregua

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás aceptaron un alto al fuego de 3 días a partir de esta mañana a las 08:00, tras 24 días de una guerra devastadora y sangrienta en la Franja de Gaza.

“Con el acuerdo del gabinete de seguridad y del ministro de Defensa, Israel acepta la propuesta de Estados Unidos y de la ONU de una tregua humanitaria que comenzará este viernes a las 08:00 (05:00 GMT)”, dijo un funcionario palestino.

Poco antes, el portavoz de Hamás, Fawzi Barhum, declaró a la AFP que “el Hamás y todos los movimientos de la resistencia (palestina) aceptaron el cese al fuego humanitario”.