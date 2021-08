Citas y hechos: una recopilación sobre el folclore

Tradición

“Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir”. Alberto Lleras Camargo (1906-1990) Político, periodista y diplomático colombiano.

“Para crear debes ser consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo”. Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano.

“La tradición no se hereda se conquista”. André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés.

“Se puede mantener viva una vieja tradición renovándola a partir de las circunstancias presentes”. Joseph Campbell (1904-1987) Mitólogo, escritor y profesor estadounidense.

Día del Folclore

Hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Internacional del Folclore, y en nuestro país, el Día del Folclore paraguayo. El folclore trata de costumbres, tradiciones, de hechos sociales compartidos por la población y que se transmiten de generación en generación; nos habla de la cultura y un ancestral saber popular. Para que un hecho sea esencialmente folclórico, debe reunir ciertas características, como ser anónimo, tradicional, colectivo, oral, funcional, empírico y regional. Y si hay algo en que el Paraguay se destaca, es su gran acervo folclórico, que, gracias a la memoria colectiva, ha vencido al paso del tiempo y sobrevive hasta la actualidad, pero también se han incorporado nuevas costumbres. Así, componen nuestro folclore, entre otros, los káso ñemombe’u, como Perurima y Pychãichi, el arpa paraguaya; los mitos, como Jasy Jatere y el Luisõ; las leyendas, como las de Ykua Bolaños y Ñandejára Guasu; las supersticiones, los juegos, las religiosidades populares, las comidas típicas, el tereré, el carrulim, la medicina natural, algunas artesanías, danzas, música y el ñe’enga.

El folclore integra orgánicamente la vida del pueblo que, a su vez, incorpora también a su vida actual ese pasado, que sobrevive en la memoria colectiva, no como un simple lejano recuerdo de un suceso concluido en cualquier época, sino como tradición, elemento proveniente de un pasado indeterminado, pero no olvidado y vigente hoy en las preferencias colectivas, en los ideales comunes, en las costumbres, en las normas consuetudinarias. El arqueólogo inglés William John Thoms fue quien usó por primera vez la palabra folklor, el 22 de agosto de 1846, en un escrito publicado en la revista The Athenaeum de Londres. El concepto deriva de la adaptación gráfica del inglés folk, ‘pueblo, gente, raza’ y de lore ‘saber, ciencia’: folklore y se traduce como ‘saber popular; conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas de un pueblo’. Aunque solemos ver que la palabra puede aparecer escrita como ‘folclore’ o ‘folklore’, el diccionario de la Real Academia Española recomienda el uso de “folclore”. En un aniversario más del Día del Folclore celebramos los rasgos folclóricos que se crean y se recrean en la memoria de los pueblos y enriquecen su cultura. (*)

Recopilación: Marisol Palacios mpalacios@abc.com.py

Fuentes: https://proverbia.net/ / El Escolar / www.abc.com.py