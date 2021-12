El año de las vacunas (2)

- ¿Cómo ve el año 2020 y el 2021 desde el punto de vista pandémico? Cúal es la diferencia?

- La diferencia fue el “pico”. La mayor cantidad de muertos tuvimos desde mayo a agosto 2021 y también la mayor cantidad de ingreso de pacientes positivos en ese periodo.

- ¿Cómo se encuentra el Hospital Nacional ahora?

- La tragedia convertimos en fortaleza. El Hospital Nacional cuenta con 200 camas más, de los cuales 80 son de terapia intensiva de primer nivel, con equipamientos de última generación y la contratación de cerca de 1.000 personales entre médicos, personal de enfermería y de apoyo. Tengo que agradecer en esto al Ministerio de Salud Pública.

-¿Podría hacernos algún comentario de como fue trabajar este año? Cuáles los momentos más difíciles para Ud.? y el más reconfortante?

- Lo más difícil fue el momento de decidir quiénes tenían más posibilidades de sobrevivir. Lo más reconfortante es la cantidad de altas de.los pacientes y que ningún personal de atención al “covid” fue afectado hasta ahora.

-¿Qué espera para este 2022?

- Que vaya en descenso y que desaparezca si es posible y que nos encontremos vivos.

- Sus tweets siempre son muy contundentes e ilustrativos ¿cuál fue el que le llegó generó más respuestas?

- Creo que fue el de “SOS”, pero todos tuvieron impacto porque eran realidades que pasaban en el hospital más grande y termómetro de la salud pública del Paraguay.

-¿Cuándo cree que terminará totalmente la pandemia? Puede ser en este 2022 ya?

- Ojalá terminara ahora mismo, pero hay que ser conciente de que estamos lejos todavía. Debemos seguir con los cuidados. Uso de tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento si es posible. Medidas muy baratas para combatir, no sólo al “Covid”, sino a otras enfermedades respiratorias.

Doctor Felipe González

- Con relación al 2020 el año más duro de la pandemia cómo puede calificar este 2021?

- Este año ha sido mas exigente, en los meses de abril, mayo y junio donde los casos de covid 19 aumentaron exponencialmente y estuvimos al borde del colapso. Con la aparición de las vacunas, al inmunizar al 30% aproximadamente, disminuyeron las internaciones y contagios, al igual que la mortandad. Ni bien empieza a disminuir por vacunacion masiva, a finales de septiembre aparecen los cuadros respiratorios crónicos y otras patologías que ocupan las internaciones en el hospital. El epicentro del movimiento de la pandemia, se instala en el Este en este momento. De la toma de conciencia de todos depende, para que no retrocedamos de vuelta.

- En materia epidemiológica ¿cómo se puede resumir el año?

- Epidemiológicamente, las vacunas ocuparon un lugar preponderante en la disminución importante de contagios. La instalación de medidas de protección, como el uso obligatorio de las mascarillas faciales, lavado de mano, ventilación de espacios cerrados, permitieron, no solamente disminuir los casos de contagios de covid. También tuvieron un efecto protector, para evitar contagios de otras virosis que circulan año a año, como ser Influenza, gripe común y virus sincitial respiratorio etc.

- Lo más trascendental del año pandémico ¿son las vacunas?

- Definitivamente jugaron un papel importantísimo en la disminución de casos, el personal nuestro inmunizado con tres dosis, no hemos visto, contagios, ni ausentismo laboral. Estando expuestos, en la atención de estos pacientes.

- ¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles del año?

- El momento mas difícil del año sin lugar a dudas se dio en el mes de febrero para nuestro hospital, en coincidencia con la circulación de la variante de Manaos P1, en donde la demanda y consumo de oxígeno llegó a niveles nunca antes visto. No fue hasta el 13 de marzo del corriente, en donde gracias al apoyo del Ministerio, otros entes del Estado y sector privado, quienes apoyaron para levantar la segunda planta de oxígeno, lo que nos permitió dar respuesta, en ese momento crítico.

-¿Cuál fue el momento más feliz a su criterio?

- Tuvimos momentos felices, muchos de ellos gracias a la solidarizad y apoyo de la ciudadanía toda, nos sentíamos contenidos, en los momentos más difíciles, eso daba mucha fuerza para seguir adelante. Entre los cooperantes, cabe resaltar a parlamentarios, Pastoral Social, empresas privadas, Otros Ministerios como MOPC, SEN, DIBEN, Secretaría de Acción Social, Ande, ESSAP, ITAIPÚ, Juzgados, Fiscalía, Aduanas, Municipalidad de Asunción, particulares, asociaciones de exalumnos, en ellos encontrábamos respuesta inmediata a las innumerables necesidades. La oficina de cooperación de defensa de la embajada de EEUU también colaboró con nosotros en el peor momento.

- ¿Qué perspectivas tenemos para el 2022 desde el punto de vista de esta pandemia.

- Aprendimos mucho, a través de lo vivido, debemos poner en práctica, todo esto en el 2022. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una situación epidemiológica controlable aun, no podemos bajar la guardia. Inmunización al grupo objetivo debe de continuar, los que van a viajar, entiendan que la situación de los países donde veranean puede ser diferente, por tanto es importante tomar medidas preventivas para cada caso. Tener en cuenta que los grupos de niños aun no inmunizados deben de ser protegidos.

- ¿Qué nos dice el Ineram del 2020, el 2021 y qué espera para el 2022? ¿Que cree que deben hacer el Gobierno y la ciudadanía?

- Si queremos seguir avanzando, es necesario tomar conciencia de la importancia de las vacunas, no apartarse de las medidas particulares de protección personal y comunitaria, como ser uso de mascarillas, si son quirúrgicas, deben de cambiarse cada 6 horas, si usan N95 cambio diario, las de tela deben de lavarse diariamente y saber que no son las mejores!, distanciamiento social con grupos que no pertenecen al núcleo familiar o laboral. Lavado frecuente de manos. El Gobierno debe de sostener todo lo que crecimos a lo largo de estos años y asegurar la evacuación de centros menos complejos a los de mayor complejidad.

Doctor José Fusillo

-¿Cómo considera este año 2021 con relación al 2020 desde el punto de vista de la pandemia?

- En relación al 2020 el 2021 fue mucho más desafiante para los profesionales de la salud, en lo que respecta a la cantidad de casos que crecieron enormemente con azote de la variante Gamma, sin duda creó un quiebre en el sistema sanitario nunca antes visto en nuestro país. Incluso, en el 2020 no se había llegado al extremo del estrés sanitario que generó la variante Gamma con la abofeteada que realmente nos dio. Todos los sistemas públicos y privados colapsados, pacientes realmente llenando los pasillos y todas las áreas que no eran de internación devenidas en terapia intensiva para asistir a la gente. Realmente este 2021 nos mostró la cara agresiva del virus que es la que veíamos en otros países pero que en 2020, si bien la habíamos sentido en el Ineram, no se había visto en todo el país no habíamos sentido como fue en los meses de mayo, junio, julio que fueron meses muy difíciles. Realmente.

- ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de este año que termina?

- Los peores momentos fueron muchos y muy intensos. Esperando por febrero marzo cuando tuve la enfermedad empezamos realmente con mucho temor a lo que podía venirse. La tuve que padecer incluso trabajando, porque no podíamos dar el lujo de parar totalmente. Y si bien no fui al hospital esos días recibí llamadas de consultas y que trataba de dar una solución a la gente. Posteriormente los picos que te mencionaba realmente en mayo fueron intensos y difíciles. Hubo momentos que nos quedamos sin insumos y sin oxígeno. Realmente era un desafío muy difícil para nosotros soportar esa carga sicológica y física que significaba tener tantos pacientes graves y dar tan malas noticias todos los días. Y por último el fallecimiento de uno de mis mejores amigos por covid ha sido un evento de lo peor que pasó este año. Ver a un amigo tan cercano sufrir la enfermedad y fallecer fue un golpe muy fuerte.

- Los mejores momentos del 2021 ¿cuáles considera?

Los más positivos fueron la llegada de las vacunas, fue un viento de esperanza que lo sentimos y ponermos las vacunas después de haber pasado por tantos momentos complicados significó realmente de mucha alegría, posterior a eso ver como se iban reduciendo los ingresos al hospital y fallecidos hasta llegar a octubre a no tener ningún paciente con covid, fueron muy significativos y de mucha felicidad.

-¿Qué previsiones tenemos para el 2022 desde el punto de vista sanitario? ¿Será un año más difícil o más fácil?

- Para el 2022 tengo la esperanza que será menos complicado. Difícil que se vuelva a repetir la oleada tan fuerte que pasamos con la variante de Gamma y que espero no vuelva a ocurrir nunca más. Va a ser desafiante en cuanto al manejo de la información, el manejo de la incertidumbre que nos tocó siempre a mal traer en toda esta pandemia. Y este 2021 va a ser de transición entre personas totalmente vacunadas y entre la aparición de las nuevas variantes que vamos a saber mejor a donde nos lleva la pandemia.

¿Qué debemos hacer mejor? ¿Qué debe hacer el Gobierno y qué debe hacer la ciudadanía?

- En el sentido de las políticas de gobierno, seguir sosteniendo la campaña de vacunación, mejorar la capacidad comunicación, para poder convencer a las personas que están temerosas o son antivacunas y llegar a la mayor cantidad posible con una inmunización certera que signifique fundamentalmente las tres dosis en la población más vulnerable que son los adultos mayores de 50 años. Insistir en todas las políticas que veníamos realizando.

No hay que olvidar que esas conductas seguirán este año: uso de mascarilla en espacios cerrados, donde hay mucha gente, buen sistema de ventilación, que serán importantes para evitar todos los problemas respiratorios. Hay que insistir cada vez que nos toque. Es una batalla a la que no conocemos todavía un desenlace cercano, puede ser pronto o llevar todavía todo el año que viene.

La población debe seguir creciendo en conductas preventivas que seguirán siendo fundamentales a lo largo de lo que queda del año y que siempre estén atentos de mantener la disciplina que caracterizó los primeros meses de pandemia para que no seamos un foco interminable de contagios como está siendo Europa o en otros países. La población debe comprender que aun hay cosas que no sabemos y que este año vamos a tener ya mayores cantidad de respuestas sobre los diferentes temas.

