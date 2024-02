Mascotas que van ganando espacio

La mala fama de indiferentes que tenían los gatos por no saber demostrar cariño a “sus dueños” va perdiendo fuerza, pues la gente entiende que no son “malagradecidos”, sino su naturaleza es muy diferente a la del “mejor amigo”, el perro.

Tania Bendlin, doctora en Ciencias Veterinarias, especialista en medicina de felinos domésticos, quien junto a su colega la doctora Ximena Céspedes se dedican de manera exclusiva a tratar a los michis, cuenta que cuando se recibió en el 2010 atendía por lo mucho un gato por mes. Pero ahora llega a atender hasta seis gatos por día en la clínica especializada, pues cada vez son más las personas que buscan una atención veterinaria a sus felinos; se preocupan por su bienestar, vacunas y alimentación.

“Cuando comencé la gente me preguntaba: ‘¿A los gatos también se les vacuna?’, mucha gente los tenía en sus casas como cazadores de ratones nomás, les daba comida que sobraba, incluso se les comparaba con un perro, pero no tienen los mismos comportamientos. Los gatos tienen hábitos y particularidades diferentes a las de otros animales domésticos. Son súper agradecidos cuando los tratas con respeto, afecto y atención”, puntualiza Bendlin.

Para adoptar un felino

Si está pensando en traer un gato a la casa, hay que tener en cuenta, en primer lugar si será un gato bebé, un adulto o ya un gato geronte (anciano), pues existen muchos elementos a considerar para que la aventura de convivir con un michi sea hermosa.

Lea más: Perro o gato ¿cuál es más listo?

La doctora Bendlin indica que lo primero que se debe analizar es el entorno del hogar, si tendrá un ambiente con acceso al patio o un apartamento. Si es un lugar cerrado, se debe adaptar la casa para que el gato no se aburra, sobre todo si ya es adulto; crearle un ambiente de estimulación de juegos para sus travesuras. Asimismo, se deben tener algunos juguetes que simulen cacería y sitios para su escondite, en particular lugares elevados desde donde el gato pueda tener una vista de todo el ambiente que los rodea, ellos son muy curiosos. Aquí encontramos una buena explicación a por qué los gatos trepan a los árboles u observan el paisaje plácidamente tendidos sobre el techo de un auto.

Hay que tener en cuenta que los gatos no son de mostrar sus síntomas de enfermedad, es más tienden a esconderlo y si no se les presta atención a los mínimos detalles de su cambio de comportamiento rutinario, puede ser mortal.

“Muchas veces los gatos dejan de comer como antes, no se mueven mucho. Maúllan, orinan en sitios donde antes no, y todo eso son indicadores de que algo no está bien con el animal y por lo cual se debe recurrir a un veterinario con rapidez”, recomienda Bendlin.

Lea más: Gatunidad

En cuanto, utensilios esenciales para los felinos, es importante tener dos areneros para cada gato en la casa, así como un bebedero de preferencia cerámica o de barro de boca ancha, también un rascador para evitar que destruyan los muebles.

Si se adopta un gato ya adulto, se debe tener cuidado con el proceso de adaptación, tenerlos dentro de la casa en un ambiente controlado para evitar que salgan y se pierdan. Si son de un refugio, se recomienda traer la mantita donde dormían para que tenga su olor y se sienta más familiarizado y en un ambiente tranquilo.

El gato se estresa

Por más que uno vea a los gatos dormir casi todo el tiempo, también se estresan o se aburren, en especial los gatos solitarios o los que pasan mucho tiempo lejos de sus tutores, por lo cual se debe poner a su disposición muchos juguetes que simulan cacería, con colores llamativos, plumas y brillos.

También, se puede recurrir a las feromonas y la aromaterapia, en especial de lavanda y vainilla, que son las más utilizadas para relajar a los felinos.

La expectativa de vida de un gato se considera en 20 años desde que los dueños se ocupan más de su bienestar y cuidado. Antes los gatos tenían una expectativa de vida de tan solo hasta cinco años, debido a las afecciones no detectadas a tiempo.

La profesional recomienda que como mínimo un gato debe visitar de manera regular una vez al año la veterinaria, y desde los 8 años, cuando entran a la tercera edad, aumenta la probabilidad de que tengan una enfermedad renal, de las tiroides, cardíacos o de los huesos por lo cual deben ir cada seis meses a hacerse un chequeo general.

“Uno nunca es dueño de un gato, sé es un tutor porque son los gatos quienes deciden si te dejan acercarte. Los gatos ya no son mascotas, son parte de su familia. Se crean vínculos más fuertes. Las personas buscan más datos, buscan exclusividad para sus felinos”, explica.

Guardería y sesión de fotos

La clínica Demovet se especializa en gatos desde su apertura, en 2015. Además de la atención veterinaria y artículos para felinos cuenta con el servicio de guardería para los tutores que trabajan y no tienen donde dejar a sus gatos, o para los que viajan y necesitan que se los cuiden.

El sitio también ofrece servicio de sesión de fotos por el cumpleaños de las mascotas que incluye además baño y peluquería para que salgan hermosos como los dioses que son.

Cabezona, una gata de 10 años, es la anfitriona del sitio, quien se encarga también de socializar con los clientes y con los demás gatos que llegan, cuenta la Dra. Bendlin.

Curiosidades de los gatos

Existen más de 40 razas de gatos domésticos, hacen unos 100 sonidos y los perros solamente 10.

Si un gato nace con un ojo azul normalmente es sordo de la oreja más cercana.

Los gatos domésticos pasan el 70% de su vida durmiendo, pueden ver en la oscuridad, pero no pueden reconocer colores diferentes.

Un gato puede saltar hasta 5 veces su altura de una sola vez.

Los gatos sudan en sus patitas. La mayoría de las hembras son diestras, mientras que los gatos machos suelen ser zurdos.

mblanco@abc.com.py