Envejecimiento inteligente

Con una sólida trayectoria en medicina estética, longevidad saludable, ozonoterapia y talasoterapia, la Dra. Ojeda convirtió su clínica en un espacio integral donde la salud y la estética se fusionan con la ciencia más avanzada para cambiarle la vida a sus pacientes.

Su enfoque parte de una premisa clara: verse bien solo es posible cuando se está bien por dentro. Es por eso que su atención no se limita a tratamientos estéticos superficiales, sino que apunta a las causas más profundas del envejecimiento, como la inflamación crónica, los desequilibrios hormonales o una nutrición deficiente.

“Uno se realiza tratamientos como toxina Botulínica (Bótox) y si su intestino está inflamado, no se nota, dura poco. Los tratamientos no son tan efectivos. Entonces, todo eso hizo que me enfocara en el bienestar del paciente. Si vas a cultivar una planta y tu suelo no está bien preparado, no va a funcionar”, opina.

Este enfoque integral le valió el reconocimiento y la confianza de cientos de pacientes poniendo en práctica su formación en Europa y México en diversas disciplinas, incluyendo nutrición, cáncer, estética avanzada y, más recientemente, longevidad saludable.

“No es solo colocar bótox o ácido en los labios. Es mucho más. Enseño a las familias a comer para alimentarse, a desparasitarse, limpiar el intestino y vivir de forma saludable. Cambiar hábitos que creen que están bien, pero que los enferman silenciosamente”, afirma.

La cámara hiperbárica, la joya tecnológica de la clínica

Una de las grandes apuestas de la Dra. Ojeda fue incorporar una cámara hiperbárica, herramienta que hoy es un diferencial en su centro.

Esta tecnología permite al cuerpo absorber altas concentraciones de oxígeno puro a presión, lo que acelera la regeneración celular, combate la inflamación y refuerza el sistema inmunológico.

“Sabemos que las inflamaciones son las que producen enfermedades, lo que hace que el cuerpo no se pueda regenerar. Desde la primera o segunda sesión ya se ven los cambios”, asegura.

Ella misma guía programas de desintoxicación —como su famoso “Desafío Detox”— donde en apenas 21 días los pacientes cambian sus medidas, hábitos, energía y todo esto se ve reflejado en su piel.

La Dra. Ojeda ofrece una madurez con energía, con proyectos, con piel luminosa y con salud. Una adultez que no se aguanta, sino que se disfruta.

