Recetas mexicanísimas: tres opciones clásicas

Chilaquiles rojos crujientes
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 12 tortillas de maíz
- 200 mililitros de aceite vegetal (para freír)
- 500 gramos de tomates maduros
- 2 ajíes sin semillas
- 1/4 de cebolla blanca (50 gramos)
- 1 diente de ajo
- 250 mililitros de caldo de pollo o vegetal
- 150 gramos de queso fresco desmenuzado
- 150 mililitros de crema ácida
- 1/4 de cebolla morada en pluma (opcional)
- 1 aguacate en gajos (opcional)
- 1 ramito de cilantro fresco
- Sal fina, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Cortar las tortillas en triángulos y secar al aire 20–30 minutos para mejorar la fritura.
- Calentar el aceite en sartén honda y freír las tortillas en tandas hasta dorar; escurrir sobre papel y salar apenas.
- Tostar los ajíes en seco 10–15 segundos por lado; hidratar en agua caliente 10 minutos y escurrir.
- Asar tomates, cebolla y ajo en plancha o sartén hasta ennegrecer puntos.
- Licuar tomates, ajíes hidratados, cebolla, ajo y caldo; salar a gusto.
- Calentar una cucharada de aceite en olla y cocinar la salsa 8–10 minutos hasta espesar.
- Incorporar las tortillas justo antes de servir y mezclar suavemente para bañar sin perder crocancia.
- Servir y coronar con queso, crema, cebolla morada, aguacate y hojas de cilantro.