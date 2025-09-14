ABC Revista

Platos para un día de fútbol: dos recetas fáciles

La nutrición previa a un partido de fútbol incide en disponibilidad de glucógeno, tolerancia gastrointestinal y capacidad de sostener esfuerzos de alta intensidad. Consensos de FIFA/IOC e ISSN recomiendan priorizar carbohidratos, proteína moderada, grasas controladas y baja fibra/irritantes antes de competir.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 01:00
Pastas.
Pastas.gbh007

Cómo orientar porciones y tiempos

La noche anterior: priorizar carbohidratos complejos, proteína de calidad y grasas saludables para repletar glucógeno y favorecer la recuperación del día.

3–4 horas antes: ingerir 1–4 gramos de carbohidratos por kilo de peso en esa ventana, con proteína moderada y poca fibra insoluble y grasas, para facilitar el vaciado gástrico.

Hidratar con bebidas que aporten sodio y evitar comidas novedosas o muy picantes.

Lea más: Croquetas de arroz: receta fácil para aprovechar lo que sobró

¿Qué comer la noche anterior?: arroz integral con salmón. Te contamos cómo hacerlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Receta de arroz integral con salmón

Arroz con salmón.
Arroz con salmón.

Arroz integral con salmón

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 1 porción grande

Ingredientes

  • 80 gramos de arroz integral crudo (rinde aproximadamente 200–230 gramos cocido)
  • 150–180 gramos de lomo de salmón sin piel
  • 1–2 cucharadas (15–30 mililitros) de aceite de oliva extravirgen
  • 80 gramos de hojas verdes mixtas (espinaca, rúcula, lechuga tierna)
  • 150 gramos de remolacha pelada
  • 1 cucharada de semillas de calabaza
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Sal y pimienta a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ºC.
  2. Cortar la remolacha en cubos, mezclar con 1 cucharadita de aceite y una pizca de sal, y asar 35–45 minutos hasta ablandar; reservar.
  3. Enjuagar el arroz integral bajo el grifo hasta que el agua salga clara.
  4. Cocer el arroz en agua con una pizca de sal (proporción 1:2,5) durante 30–40 minutos hasta que quede tierno; escurrir si hiciera falta.
  5. Secar el salmón con papel, sazonar con sal y pimienta.
  6. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto, añadir 1 cucharadita de aceite y dorar el salmón 2–3 minutos por lado, bajando el fuego para terminar la cocción (punto jugoso al centro).
  7. Tostar semillas de calabaza 2–3 minutos en sartén seca a fuego medio, moviendo para no quemar.
  8. Mezclar hojas verdes con la remolacha asada, 1 cucharada de aceite de oliva y jugo de limón; salar a gusto.
  9. Servir el arroz como base, colocar salmón encima, acompañar con la ensalada y espolvorear semillas de calabaza.
  10. Beber agua o bebida con electrolitos según plan de hidratación.

Orientación nutricional aproximada (por porción): 80–95 gramos de carbohidratos, 35–40 gramos de proteína, 18–25 gramos de grasas; fibra moderada-alta (aporta saciedad la noche previa).

Lea más: Pollo a la mostaza: una receta fácil que elevará tus habilidades culinarias

¿Qué comer antes de un partido?

Pastas.
Pastas.

Prepartido (3–4 horas antes): pasta al dente. Te mostramos cómo hacer este plato.

Pasta al dente

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 1 porción grande

Ingredientes

  • 120 gramos de pasta seca tipo penne o spaghetti (no integral)
  • 120–150 gramos de pechuga de pollo
  • 150–200 gramos de salsa de tomate lisa (sin piel ni semillas)
  • 1–2 cucharadas  de aceite de oliva
  • 10 gramos de queso rallado suave  (opcional)
  • Sal fina: a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Llevar a ebullición 2 litros de agua con sal; cocer la pasta hasta punto al dente indicado por el fabricante; escurrir reservando 1/4 taza de agua de cocción.
  2. Cortar el pollo en tiras, sazonar levemente y dorar 3–4 minutos por lado en una sartén con 1 cucharadita de aceite hasta lograr una cocción completa.
  3. Calentar salsa de tomate a fuego bajo; evitar condimentos picantes o mucha cebolla/ajo si hay sensibilidad gastrointestinal.
  4. Incorporar la pasta a la salsa, añadir aceite de oliva y un poco del agua reservada para emulsionar; mezclar con el pollo.
  5. Ajustar sal; agregar queso rallado si se tolera.
  6. Servir y acompañar con bebida con sodio; evitar ensaladas crudas o pan integral para mantener baja la fibra insoluble.

Orientación nutricional aproximada (por porción): 90–115 gramos de carbohidratos, 25–35 gramos de proteína, 15–25 gramos de grasas; fibra baja-moderada para mejorar tolerancia.

Enlace copiado