La canasta mecánica

Continúo con mis interrogantes de primavera: ¿Por qué el tilingo el micrófono defiende a Santiago Peña y su conducta indefendible, relacionada con el despido a una empleada de confianza de su entorno, Luz Candado (incluida su familia), alrededor de un supuesto robo de importante cantidad de dinero (¿no declarado?), de su vestidor de Mburuvichá Róga?

Alguien que defiende lo indefendible es un estúpido. El historiador Carlo Cipolla en la Tercera ley fundamental de la Estupidez dice: Una persona estúpida es alguien que causa un daño sin obtener un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Este mentecato del micrófono solo quiere escandalizar con su defensa de lo indefendible. Hasta Santiago Peña se debe sorprender de esta tonta defensa. Dejen de suponer que Peña le pasa algún dinero al tilingo del micrófono. Él es estúpido pero sabe que en ABC Color no existe censura, no lo van a echar por decir estupideces. Él solo busca provocar, así se siente un estúpido importante. En esta tarea de comunicar, existe una responsabilidad: Es deshonesto apoyar a alguien que aparentemente actuó mal, que abusó de su poder, transgredió la ley y se propasó con gente vulnerable.

Surgen más preguntas, ahora, acerca de los sobres el poder ¿Por qué Santiago Peña no se refiere a los sobres del poder, a esos sobres con importante cantidad de dólares en efectivo de los que se habla?

¿A quién deberíamos creer, a Jesús o a Barrabás, el famoso delincuente bíblico? ¿Se expondría una familia humilde a hurtar dinero del vestidor del Presidente de la República?

¿Por qué, por ley, nos llevarían a la cárcel si a mí, a una persona del vecindario, a una trabajadora honesta, a la ciudadanía en general, nos encontraran un sobre con cantidad de dinero no declarado? ¿Al Presidente de la República no le alcanza esta ley? Luz Candado y su familia relatan cómo fueron arbitrariamente sometidos a prueba de polígrafo por personal militar. ¿Cuál es la ley que autoriza al Presidente a cometer semejante atropello a los derechos de estas personas? ¿Por qué el Presidente Peña, no le dio a Luz Candado y a su familia, la oportunidad de llamar a un abogado? ¿Por tratarse de gente humilde, vulnerable, sin poder?

¿De dónde procedían los sobres con dólares en efectivo que, según relata Luz Candado, posee mensajes en su teléfono celular, que prueban, con fecha y hora, la existencia de estos sobres del poder con tanto dinero en papel? ¿Cuáles son los relatos torcidos y fuera de la verdad que menciona Peña? Las preguntas pueden no ser indiscretas, las respuestas a veces sí lo son.

