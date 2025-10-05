Modo Oktoberfest: platos obligados para la cerveza

Cómo hacer Semmelknödel (Knödel de pan)
Semmelknödel (Knödel de pan)
- Plato: Entrada
- Receta: alemana
Ingredientes
- 300 gramos de pan blanco del día anterior cortado en cubos
- 250 mililitros de leche entera
- 2 huevos
- 80 gramos de cebolla blanca picada fina
- 30 gramos de manteca
- 15 gramos de perejil fresco picado
- 40 gramos de harina de trigo
- 8 gramos de sal fina
- 1 gramo de pimienta negra molida
- 1 gramo de nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Tostar el pan para secarlo ligeramente y potenciar el sabor.
- Calentar la leche hasta entibiarla y verterla sobre el pan para hidratar de manera uniforme.
- Derretir la manteca en una sartén, saltear la cebolla hasta transparentar y sumar el perejil para perfumar.
- Incorporar la cebolla salteada al pan, agregar los huevos, sazonar con sal, pimienta y nuez moscada, y mezclar hasta obtener una masa húmeda.
- Añadir la harina para ajustar la consistencia y lograr que la mezcla se mantenga unida al formar bollos.
- Humedecer las manos y formar ocho esferas del tamaño de una pelota de golf, compactar sin aplastar para evitar grietas.
- Hervir abundante agua con sal en una olla amplia, reducir el fuego a suave hervor e introducir los Knödel con cuidado.
- Cocinar durante doce a quince minutos hasta que suban y se afirmen, retirar con espumadera y escurrir.
- Servir de inmediato como guarnición de carnes con salsa, o dorar en sartén con un poco de manteca para sumar textura.