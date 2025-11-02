Pan en freidora de aire: tres recetas muy fáciles

Cómo hacer un pan de ajo
Pan de ajo
Ingredientes
Para la masa rápida:
- 180 gramos de harina común
- 1 cucharadita de levadura seca instantánea
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 130 mililitros de agua tibia
- 1 cucharada de aceite de oliva
Para la manteca de ajo:
- 50 gramos de manteca (blanda)
- 1 a 2 diente(s) de ajo (rallado)
- 1 pizca de sal
- Perejil o cebollín al gusto (picado)
- 1 cucharada de queso parmesano (opcional)
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol la harina común, la levadura seca instantánea, la sal y el azúcar. Incorporar el agua tibia y la cucharada de aceite de oliva. Batir hasta obtener una masa pegajosa pero homogénea.
- Cubrir el bol y dejar reposar la masa de 30 a 40 minutos, hasta que casi duplicar su volumen.
- Manteca de ajo: mezclar la manteca blanda con el diente de ajo rallado (o dos), una pizca de sal, perejil o cebollín picado y, si se desea, la cucharada de queso parmesano.
- Desgasificar suavemente la masa fermentada, formar dos barritas o cuatro bollos pequeños y hacer cortes superficiales con un cuchillo a lo largo de los panes.
- Untar generosamente con la manteca de ajo, procurando que el aderezo penetre en las incisiones.
- Precalentar la freidora de aire a 180 °C durante 3 a 5 minutos.
- Colocar los panes sobre una lámina de papel pergamino perforado o una base de silicona. Cocinar durante 10 a 12 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada.
- Subir a 200 °C el último minuto para un acabado más crujiente (opcional).
- Pincelar los panes con el resto de la manteca de ajo justo al salir de la freidora.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir.