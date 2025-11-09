Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis

Un exhaustivo análisis de la Guerra contra la Triple Alianza presenta Igor Fleischer Shevelev en los Tomos III y IV. En ellas aborda las Campañas de Invasión y Debacle Militar y El Holocausto, Final de la Guerra. El autor adopta una narrativa histórica documentada con un enfoque interpretativo de los acontecimientos y también presenta a los protagonistas Pedro II, Bartolomé Mitre, Venancio Flores y Francisco Solano López como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Más info: (0981) 950-196

Homenaje de Ciencias Agrarias

En el marco del II Curso Nacional de Meliponicultura, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA rindió un homenaje al Ing. Igor Fleischer por su destacada trayectoria y valioso aporte a la meliponicultura en el Paraguay. Con su dedicación y conocimiento contribuyó para la consolidación de la actividad que promueve la conservación y aprovechamiento de las abejas nativas sin aguijón. En la foto, el Ing. Ever Rodríguez, director del departamento de meliponicultura de la facultad, entrega la distinción al homenajeado.

Teatro Municipal en filatelia

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) presentó la serie de estampillas denominadas Teatro Municipal Ignacio A. Pane-Patrimonio Cultural de Asunción, que ya están en circulación. En los sellos postales se pueden observar una fotografía de la fachada principal del Teatro Municipal Ignacio A. Pane, iluminada con cálidas luces que realzan su arquitectura de estilo neoclásico. La viñeta lateral incluye el logotipo institucional para completar la composición del timbre postal.

Anna Cappelli, aclamada obra teatral italiana

Antonella Zaldívar, bajo la dirección de Diego Mongelós, interpreta a Anna Cappelli, el unipersonal del aclamado dramaturgo italiano Annibale Ruccello. El intenso y exigente texto, que expone las pasiones humanas en su estado más crudo, llega a Sala Teatro - Galería de Arte Casa Mayor (Malutín 263) con cuatro únicas funciones. El estreno será el martes 18 de noviembre a las 20:00 horas. Más información @ hiloconductor.py @latazadecafe.py al WhatsApp (0982) 454-967

Arte y naturaleza en El Cabildo

El diplomático italiano Gherardo La Francesca, creador del Museo Verde, visitó el Centro Cultural de la República El Cabildo para entregar un material especial que recopila paisajes, biodiversidad y la riqueza de los pueblos originarios de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, fomentando la reflexión sobre la conservación ambiental y el patrimonio cultural de la región. Habló de la participación de los Museos Verdes en la Noche de los Museos, que se realizará el 15 de noviembre.

Mitã’i Churi, en YouTube

Tras triunfar durante un recorrido en 15 festivales internacionales de Sudamérica y Europa, Mitã’i Churi –la elogiada coproducción argentino-paraguaya sobre niños en la guerra– se estrena en YouTube. La producción acaba de obtener el prestigioso International Competition Human Rights en uno de los festivales de animación más importantes de Europa: el TAF Thessaloniki Animation Festival, en Grecia.

Más info: (0985) 936-239 con Mathias Maciel

studioszet@gmail.com