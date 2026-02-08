La UCP consolida un modelo universitario que dinamiza inversión, empleo y desarrollo

Más allá de cumplir con estándares mínimos, la UCP apuesta por una formación integral basada en competencias, orientada al desarrollo de habilidades prácticas, pensamiento crítico y ética profesional.

Este enfoque se refleja especialmente en la carrera de Medicina, donde la inversión sostenida en laboratorios, simuladores y espacios de práctica temprana ha permitido resultados destacados: más del 50% de aprobación de sus egresados en el examen Revalida de Brasil, frente a una media regional del 16%.

La formación médica se articula con un fuerte compromiso social a través de clínicas propias y una policlínica universitaria en expansión, que brinda atención gratuita por especialidades y fortalece la experiencia práctica de los estudiantes, al tiempo que contribuye al sistema sanitario local.

La UCP ha invertido en laboratorios, simuladores clínicos y áreas de observación supervisada que permiten a los estudiantes adquirir experiencia desde etapas tempranas.

El impacto de la UCP trasciende el ámbito académico. La presencia de estudiantes internacionales dinamiza la economía de ciudades como Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, impulsando sectores como el comercio, la hotelería y los servicios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A esto se suma una sólida red de convenios internacionales con instituciones de Argentina, Brasil, Costa Rica y otros países, que promueven la movilidad académica, la investigación conjunta y el intercambio de recursos educativos.

Entre las iniciativas destacadas figuran un grupo de investigación con la UNILA sobre salud mental y psicodélicos y la participación en la plataforma eMOVIES.

En materia de innovación, la universidad lanzó en 2022 la plataforma Central Next, que permite cursar carreras y posgrados de forma asincrónica, ampliando el acceso a la educación superior para personas con limitaciones laborales, geográficas u horarias.

La universidad mantiene convenios estratégicos con instituciones de educación superior en Argentina, Brasil y Costa Rica.

Con una oferta académica diversa que abarca áreas como Administración, Ingeniería Psicología, Enfermería, Derecho y Educación, la UCP sostiene una cultura institucional orientada a la innovación, la inclusión y la sostenibilidad.

Actualmente cuenta con cerca de 15.000 estudiantes, 1.200 colaboradores y más de 45 convenios con hospitales regionales.

La gestión del talento humano también forma parte de su modelo de excelencia. Desde 2023, la UCP obtiene de manera consecutiva la certificación Great Place to Work, alcanzando en 2025 el primer puesto nacional en la categoría de más de 500 colaboradores.

Además, fue reconocida a nivel regional, ubicándose en el puesto 65 del ranking de Mejores Lugares para Trabajar en América Latina.

La experiencia de la UCP confirma que la educación superior puede ir más allá de lo mínimo, integrando calidad, innovación y compromiso social para transformar realidades y proyectar al país a nivel regional.

Más info

https://central.edu.py/.