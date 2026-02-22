Agenda cultural y artística del 22 al 28 de febrero de 2026

Lunes 23

Audición para violín, viola y violoncello

Ofrecida por: Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA

Hora: 09:30

Lugar: Teatro de las Américas (José Berges 297)

Informaciones: @ccpaculturalpy

Teatro / El Inspector general

Ofrecido por: Delakrakenia Teatro

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

Martes 24

Escalas Cósmicas / MuCi

Todos los martes, el MuCi invita a visitar Escalas Cósmicas. “Vení a recorrer el Sistema Solar desde una nueva perspectiva y descubrí, en una experiencia inmersiva, porque somos una pequeña, pero extraordinaria parte de un vecindario verdaderamente colosal”.

Podés ir a las 09:00, a las 10:00 o las 11:00. Para reservar tu lugar solo tenés que ir a muci.org/entradas.

Jueves 26

Audición para vacancias de viola

Ofrecida por: OCMA (Orquesta de Cámara Municipal de Asunción)

Hora: 15:00

Lugar: Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion @ocma_py

Sábado 28

Teatro / Subacuática

Lali Gonzales, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo, bajo la dirección de Fátima Fernández Centurión, protagonizan Subacuática, una obra de teatro y propuesta inmersiva.

Tendrá lugar en el Natatorio de la Escuela Nacional de Educación Física de las FF.AA. (Avda. Gral. Santos 258) a las 19:30 y no está permitido el ingreso de menores de 13 años. Más informaciones en tuti.com.py

Tarde de Juegos de mesa

Ofrecida por: Mesa Ári

Hora: 15:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar 372 e/Artigas y San José)

Informaciones: @elgranelasu

Concierto / Tributo a Pantera y Sepultura

Ofrecido por: Voudevil

Hora: 23:30

Lugar: Voudevil

Informaciones: tuti.com.py

Festinha / Só pra contrariar y É o tchan en vivo

Ofrecida por: Só pra contrariar y É o tchan

Hora: 19:00

Lugar: Puerto de Asunción

Informaciones: ticketea.com.py