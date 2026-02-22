Agenda cultural y artística del 22 al 28 de febrero de 2026

Lunes 23
Audición para violín, viola y violoncello
Ofrecida por: Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA
Hora: 09:30
Lugar: Teatro de las Américas (José Berges 297)
Informaciones: @ccpaculturalpy
Teatro / El Inspector general
Ofrecido por: Delakrakenia Teatro
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
Martes 24
Escalas Cósmicas / MuCi
Todos los martes, el MuCi invita a visitar Escalas Cósmicas. “Vení a recorrer el Sistema Solar desde una nueva perspectiva y descubrí, en una experiencia inmersiva, porque somos una pequeña, pero extraordinaria parte de un vecindario verdaderamente colosal”.
Podés ir a las 09:00, a las 10:00 o las 11:00. Para reservar tu lugar solo tenés que ir a muci.org/entradas.
Jueves 26
Audición para vacancias de viola
Ofrecida por: OCMA (Orquesta de Cámara Municipal de Asunción)
Hora: 15:00
Lugar: Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion @ocma_py
Sábado 28
Teatro / Subacuática
Lali Gonzales, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo, bajo la dirección de Fátima Fernández Centurión, protagonizan Subacuática, una obra de teatro y propuesta inmersiva.
Tendrá lugar en el Natatorio de la Escuela Nacional de Educación Física de las FF.AA. (Avda. Gral. Santos 258) a las 19:30 y no está permitido el ingreso de menores de 13 años. Más informaciones en tuti.com.py
Tarde de Juegos de mesa
Ofrecida por: Mesa Ári
Hora: 15:00
Lugar: El Granel (Juan de Salazar 372 e/Artigas y San José)
Informaciones: @elgranelasu
Concierto / Tributo a Pantera y Sepultura
Ofrecido por: Voudevil
Hora: 23:30
Lugar: Voudevil
Informaciones: tuti.com.py
Festinha / Só pra contrariar y É o tchan en vivo
Ofrecida por: Só pra contrariar y É o tchan
Hora: 19:00
Lugar: Puerto de Asunción
Informaciones: ticketea.com.py