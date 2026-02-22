ABC Revista
22 de febrero de 2026 - 01:00

Tarta tatin en tres versiones: las recetas más fáciles

Tarta Tatin.
Tarta Tatin de manzana.karamba70

No te pierdas la oportunidad de probar este postre clásico francés, en distintos sabores.

Por ABC Color

Cómo hacer una tarta tatín de manzana

Tarta tatín de manzana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 6 manzanas
  • 100 gramos de azúcar
  • 60 gramos de manteca
  • 15 mililitros de zumo de limón
  • 1 gramo de sal
  • 1 vaina de vainilla
  • 1 masa de hojaldre

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 ºC.
  2. Pelar las manzanas, cortar en mitades, retirar el corazón y rociar con 15 mililitros de zumo de limón.
  3. Abrir 1 vaina de vainilla y raspar las semillas.
  4. Calentar una sartén apta para horno a fuego medio y añadir 100 gramos de azúcar.
  5. Fundir el azúcar sin remover hasta obtener un caramelo ámbar.
  6. Incorporar 60 gramos de manteca y 1 gramo de sal y mezclar hasta integrar.
  7. Añadir las semillas de vainilla y mezclar.
  8. Colocar las manzanas con el corte hacia arriba, bien juntas, sobre el caramelo.
  9. Cocinar 10 minutos a fuego medio para que las manzanas empiecen a ablandarse.
  10. Retirar del fuego y dejar templar 5 minutos.
  11. Cubrir con 1 masa de hojaldre, metiendo los bordes hacia dentro.
  12. Pinchar el hojaldre 6 veces con un tenedor.
  13. Hornear 30 minutos a 190 ºC hasta que el hojaldre esté dorado.
  14. Sacar del horno y dejar reposar 10 minutos.
  15. Voltear la tarta sobre un plato grande de una sola vez y servir.

Cómo hacer una tarta tatín de banana

Tarta tatín de banana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 bananas maduras
  • 150 gramos de azúcar
  • 60 gramos de manteca sin sal
  • 1 masa de hojaldre
  • 5 mililitros de jugo de limón
  • 2 gramos de canela molida
  • 1 gramo de sal
  • 10 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 ºC.
  2. Pelar las bananas y cortarlas a lo largo en 2 mitades.
  3. Mezclar el jugo de limón con las bananas y reservar.
  4. Calentar una sartén o molde apto para horno a fuego medio y derretir la mantequilla.
  5. Añadir el azúcar y cocinar 5 minutos hasta formar un caramelo ámbar.
  6. Incorporar la vainilla, la sal y la canela y mezclar.
  7. Acomodar las bananas sobre el caramelo con la parte cortada hacia abajo y cocinar 2 minutos.
  8. Retirar del fuego y cubrir con la masa de hojaldre, metiendo los bordes hacia adentro.
  9. Pinchar la masa con un tenedor 8 veces.
  10. Hornear 25 minutos hasta que la masa esté dorada.
  11. Dejar reposar 5 minutos.
  12. Voltear la tarta sobre un plato y servir.

Cómo hacer una tarta tatín de peras

