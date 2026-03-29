ABC Revista
29 de marzo de 2026 - 01:00

Nuestras mejores chipas: las recetas imprescindibles para esta Semana Santa

Chipa.
Chipa.Shutterstock

Descubrí cómo preparar la auténtica chipa manduvi dulce, la chipa asador, chipa pirú y más.

Por ABC Color

Cómo hacer chipa manduvi dulce

Chipa.
Chipa.

Chipa manduvi (dulce)

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 250 gramos de maní tostado y molido
  • 250 gramos de maíz molido
  • 100 gramos de azúcar
  • 50 gramos de manteca
  • 50 centímetros cúbicos de agua tibia
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 1 huevo

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en un bol el maní y la harina de maíz. Mezclar bien.
  2. En el centro, colocar la manteca, el azúcar y el huevo. Rociar con la canela y la ralladura de naranja.
  3. Ir mezclando hasta lograr una masa compacta y homogénea, agregando de a poco el agua tibia.
  4. Amasar bien y formar las chipas.
  5. Cocinar en horno bien caliente durante 25 minutos.
  6. Retirar de las bandejas una vez que estén frías, ya que en caliente la masa tiende a quebrarse.

Cómo hacer chipa rellena

Chipa.
Chipa.

Lea más: Perfecta para el bolsillo: receta de chipa ¡sin huevo!

Chipa rellena

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 400 gramos de fécula de mandioca
  • 300 gramos de queso Paraguay
  • 100 gramos de harina de maíz
  • 100 gramos de grasa
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 100 gramos de queso cuartirolo
  • 1 cucharada de sal
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 cucharada de anís
  • Leche cantidad necesaria
  • 100 centímetros cúbicos de jugo de naranja  
  • 3 huevos (45 gramos de huevo en polvo + 180 centímetros cúbicos de agua)

Elaboración paso a paso

  1. Formar una corona, con todos los ingredientes secos.
  2. En el centro poner grasa, huevos, quesos menos el cuartirolo y comenzar a mezclar desde el centro.
  3. Unir todos los ingredientes, ayudándose con el jugo de naranja y la leche que fuera necesaria.
  4. Amasar hasta dejar la masa lisa y suave.
  5. Darle la forma deseada, rellenar con trocitos de queso cuartirolo y hornear a 220 °C hasta notarse las chipas ligeramente doradas.

Cómo hacer chipa pirú

Chipa pirú

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de almidón de mandioca
  • 200 gramos de margarina
  • 2 huevos
  • 1 yema
  • 200 gramos de queso
  • 1 cucharada de anís
  • 1/2cucharada de sal

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca, agregar la yema y los huevos, agregar la sal y el queso.
  2. Una vez integrados los ingredientes, agregar todos los ingredientes secos: harina de mandioca y anís; integrar bien y darle forma.
  3. Hornear a 200 ° C por aproximadamente 7 a 10 minutos.

Cómo hacer chipa asador

Lea más: Semana Santa light: hacé una chipa reducida en calorías y disfrutá en familia

Chipa asador

  • Receta: paraguaya
  • Para: para 25 a 30 unidades

Ingredientes

  • 1 kilogramo de almidón de mandioca
  • 300 gramos de grasa de cerdo
  • 6 huevos
  • 1 cucharada de anís
  • 500 gramos de queso Paraguay estacionado
  • Suero o leche, cantidad necesaria
  • Sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Batir muy bien la grasa. Agregarle los huevos de a uno y seguir batiendo.
  2. Incorporar el anís estrujado, la sal y el queso desmenuzado.
  3. Agregar el almidón y, de a poco, el suero o leche, hasta que se integre todo bien. Debe quedar una masa que se pueda amasar. Amasar muy bien hasta que quede una masa suave.
  4. Tomar un asador o palo y forrarlo con la masa de aproximadamente 20 centímetros de largo y ½ centímetros de grosor.
  5. Cocinar dando vueltas sobre el rescoldo (brasa con cenizas), hasta que se dore y se cocine. 