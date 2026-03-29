Nuestras mejores chipas: las recetas imprescindibles para esta Semana Santa

Cómo hacer chipa manduvi dulce
Chipa manduvi (dulce)
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 250 gramos de maní tostado y molido
- 250 gramos de maíz molido
- 100 gramos de azúcar
- 50 gramos de manteca
- 50 centímetros cúbicos de agua tibia
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 1 huevo
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol el maní y la harina de maíz. Mezclar bien.
- En el centro, colocar la manteca, el azúcar y el huevo. Rociar con la canela y la ralladura de naranja.
- Ir mezclando hasta lograr una masa compacta y homogénea, agregando de a poco el agua tibia.
- Amasar bien y formar las chipas.
- Cocinar en horno bien caliente durante 25 minutos.
- Retirar de las bandejas una vez que estén frías, ya que en caliente la masa tiende a quebrarse.