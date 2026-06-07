Agenda cultural y artística de la semana del 7 al 13 de junio de 2026

Domingo7

Show de Humor / Ab Ovo

Ofrecido por: Ab Ovo

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

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Show / Disney on Ice

Ofrecido por: Disney on Ice

Hora: 11:00

Lugar: SND Arena

Informaciones: tuti.com.py

Lunes 8

Curso / Clases intensivas de portugués

¿Te gustaría aprender portugués de una forma divertida y superintensiva? Del 8 al 20 de junio tenés la oportunidad en El Granel, con Lenner Cunha, de Py Volunteers.

Las clases son los lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 19:30 en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas).

Más informaciones: @lgranelasu @brazilvolunteers25

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Martes 9

Concierto / Música del Paraguay para Guitarra y Orquesta

La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA se presenta en su segundo concierto de la Temporada XXIII, bajo la dirección del Mto. Miguel Ángel Gilardi.

El concierto “Música del Paraguay para Guitarra y Orquesta” abarcará obras de W. A. Mozart, José Asunción Flores, Herminio Giménez y Javier Acosta Giangreco, quien también será guitarrista solista invitado.

La cita es a las 20:00 en el Teatro de las Américas del CCPA.

Más informaciones: @ccpaculturalpy

Miércoles 10

Drink and Draw / Edición mundialista

Ofrecido por: Club Touch

Hora: 19:00

Lugar: Club Touch (Paseo Carmelitas)

Informaciones: ticketa.com.py

Sábado 13

Show de humor / Las Karashans V

Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Gustavo Corvalán y Walter Evers

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketa.com.py

Concierto / Conectarte 2.0 Paraguay

Ofrecido por: UMMA Multiespacios

Hora: 18:00

Lugar: UMMA Multiespacios (Avda. Mariscal López, Fernando de la Mora)

Informaciones: ticketa.com.py

Show teatral / Teen Beach

Ofrecido por: Orchestra Producciones

Hora: 20:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: ticketa.com.py