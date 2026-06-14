Sabor casero para papá: 2 platos con carne para agasajarlo en su día

Cómo hacer bife de chorizo
Bife de chorizo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 unidades de bife de chorizo
- 2 cucharadas de manteca
- 2 dientes de ajo
- 2 ramas de romero
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Secar los bifes con papel de cocina y sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
- Calentar una sartén pesada a fuego fuerte hasta que esté bien caliente.
- Agregar 2 cucharadas de manteca a la sartén y dejar que se derrita sin que se queme.
- Incorporarlos dientes de ajo aplastados y el romero.
- Sellar los bifes 2 minutos por lado hasta formar una costra dorada.
- Bañar los bifes con la manteca caliente de la sartén durante 1 minuto mientras se terminan de dorar.
- Terminar la cocción al horno precalentado a 200 °C durante 4 a 8 minutos, según el punto deseado.
- Alternar, terminar la cocción en la sartén a fuego medio durante 4 a 8 minutos, dándolos vuelta 1 vez y bañándolos con la manteca.
- Reposar los bifes 5 minutos fuera del fuego antes de cortar y servir.