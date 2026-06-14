ABC Revista
14 de junio de 2026 a la - 01:00

Sabor casero para papá: 2 platos con carne para agasajarlo en su día

Carne a la parrilla.
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Se acerca el Día del Padre y por eso te ofrecemos algunas opciones con carne de cerdo y de res para agasajar a papá en casa con todo el amor de un plato recién hecho.

Por ABC Color

Cómo hacer bife de chorizo

Bife de chorizo.
Bife de chorizo.

Bife de chorizo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 unidades de bife de chorizo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 dientes de ajo
  • 2 ramas de romero
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Secar los bifes con papel de cocina y sazonar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
  2. Calentar una sartén pesada a fuego fuerte hasta que esté bien caliente.
  3. Agregar 2 cucharadas de manteca a la sartén y dejar que se derrita sin que se queme.
  4. Incorporarlos dientes de ajo aplastados y el romero.
  5. Sellar los bifes 2 minutos por lado hasta formar una costra dorada.
  6. Bañar los bifes con la manteca caliente de la sartén durante 1 minuto mientras se terminan de dorar.
  7. Terminar la cocción al horno precalentado a 200 °C durante 4 a 8 minutos, según el punto deseado.
  8. Alternar, terminar la cocción en la sartén a fuego medio durante 4 a 8 minutos, dándolos vuelta 1 vez y bañándolos con la manteca.
  9. Reposar los bifes 5 minutos fuera del fuego antes de cortar y servir.

Cómo hacer bondiola al horno

Bondiola al horno.
Bondiola al horno.

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Bondiola al horno

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 unidad de bondiola de cerdo de 1500 gramos
  • 3 cucharadas de miel
  • 3 cucharadas de mostaza dijon
  • 4 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de caldo de carne o agua

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Pelar y picar el ajo.
  3. Mezclar la miel, la mostaza, el ajo, el aceite de oliva y el jugo de limón hasta integrar.
  4. Secar la bondiola con papel de cocina.
  5. Salpimentar la bondiola por todos sus lados.
  6. Colocar la bondiola en una fuente para horno y agregar 1 taza de caldo de carne o agua al fondo.
  7. Cubrir la fuente con papel aluminio y hornear durante 90 minutos.
  8. Retirar el aluminio, pincelar la bondiola con la mezcla de miel y mostaza y hornear durante 20 minutos.
  9. Volver a pincelar con la mezcla y hornear durante 10 minutos más, o hasta lograr una superficie bien glaseada.
  10. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar.

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