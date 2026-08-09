Una historia de la prensa en tiempos de Morínigo

DENAPRO: Una historia de la prensa durante la dictadura de Morínigo es el libro que resulta de un trabajo de investigación académica y análisis crítico escrito de forma conjunta por el estudiante Juan Matías Acosta y el docente Claudio José Fuentes Armadans, en la carrera de Periodismo de la Universidad del Norte. El texto aborda desde una perspectiva rigurosa y documentada la problemática de la censura a la prensa en el Paraguay. La presentación será el jueves 13 de agosto a las 19:00 en el Gran Hotel del Paraguay en el XII Simposio Internacional de Humanidades.

Legado artístico de Elsa Wiezell

La Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler, dependiente del Centro Cultural de la República El Cabildo, inauguró la muestra homenaje “Barro de estrellas. 100 años de Elsa Wiezell”, en su sede ubicada sobre Azara 845, con acceso libre y gratuito. La exposición conmemora el centenario del nacimiento de Elsa Wiezell (1926-2014), una de las figuras más destacadas de la cultura paraguaya, cuya trayectoria abarcó la poesía, la filosofía, la pintura, la docencia y la gestión cultural.

Matasellos conmemorativo 75 años APA

Un matasellos conmemorativo denominado “75 años de Autores Paraguayos y Asociados (APA)” fue puesto en circulación por la Dirección Nacional de Correos del Paraguay. El origen de los matasellos responde a la inutilización de la tasa de franqueo, pero a lo largo de los años adquirió otro valor por su relevante impacto en el coleccionismo filatélico, al representar su impronta una comunicación de los grandes acontecimientos nacionales e internacionales.

Campaña de vacunación de agosto

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) informó que la campaña de protección contra el virus respiratorio sincicial (VRS) se extenderá durante todo agosto, debido a la alta circulación de virus respiratorios en el país. La estrategia mantiene una cobertura del 95% entre los bebés nacidos durante esta temporada. La decisión responde a los datos obtenidos mediante la vigilancia centinela, un sistema implementado en diez centros asistenciales del país, donde las personas internadas por cuadros respiratorios son sometidas a pruebas sobre VRS y otros virus respiratorios.

Taller El teatro posible

Son talleres en módulos temáticos abiertos al público. El tema de este lunes, 10 de agosto, serán los desafíos y oportunidades de: El actor /actriz ante el mercado profesional. Facilitadores: el actor e investigador Víctor Sosa Traverssi y la actriz y gestora cultural María Liz Barrios. El encuentro será a las 18:30 en la Biblioteca del Congreso. Los talleristas inscriptos que siguen el curso tendrán acceso a la certificación. Es iniciativa de Camarín Cultural y Raquel Rojas & Asociados a través de Fondos Concursables de la SNC y la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional.

<i>Ypykuéra Ayvu: Voces Ancestrales</i>

La obra trilingüe Ypykuéra Ayvu: Voces Ancestrales para el Futuro. Cuentos Paĩ Tavyterã, publicada en inglés como Ypykuéra Ayvu: Ancestral Voices for the Future. Paĩ Tavyterã Tales, forma parte del catálogo oficial de la Colección IBBY-UNESCO y se exhibe en el 40º Congreso Mundial de IBBY, del 6 al 9 de agosto de 2026 en Ottawa, Canadá, donde la colección es presentada internacionalmente. Luego estará en futuras ferias internacionales del libro y exposiciones itinerantes, incluyendo la Feria del Libro de Frankfurt y la Feria del Libro Infantil de Bolonia.