ABC Revista
16 de agosto de 2026 a la - 01:00

Para los niños en su día: 3 recetas dulces que van a adorar

Cupcakes coloridos.
Cupcakes coloridos.Sara Seaberry

En el Día del Niño no pierdas la oportunidad de agasajar a los tuyos con postres divertidos y atractivos. Hoy te mostramos cómo preparar waffles de chocolate, cupcakes coloridos y galletitas con pisadas de dinosaurios.

Por ABC Color

Cómo hacer waffles de chocolate

Waffles de chocolate.
Waffles de chocolate.

Lea más: Recetas dulces y sencillas para hacer con los niños

Waffles de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 2 unidades de huevos
  • 1 3/4 tazas de leche
  • 1/3 taza de manteca derretida
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1/2 taza de chispas de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar la wafflera.
  2. Mezclar la harina de trigo, el cacao en polvo sin azúcar, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un bol.
  3. Batir los huevos, la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla en otro bol. Incorporar los ingredientes líquidos a los ingredientes secos y mezclar hasta integrar.
  4. Añadir las chispas de chocolate y mezclar suavemente.
  5. Verter la masa en la waflera y cocinar hasta que los waffles queden firmes y ligeramente crujientes.
  6. Retirar los waffles y servir.

Cómo hacer cupcakes alegres

Cupcakes coloridos.
Cupcakes coloridos.

Cupcakes coloridos

Ingredientes

  • 1 taza y media de harina de trigo
  • 1 taza de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • media taza de manteca sin sal a temperatura ambiente
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • 12 pirotines para cupcakes
  • 1 tazas y media de manteca sin sal a temperatura ambiente
  • 3 tazas de azúcar glas
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 3 gotas de colorante alimentario
  • media taza de chispas de colores

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °c.
  2. Colocar 12 pirotines para cupcakes en un molde para muffins.
  3. Mezclar la harina de trigo, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un tazón.
  4. Batir la manteca sin sal con los huevos en otro tazón hasta integrar.
  5. Agregar la leche y el extracto de vainilla a la mezcla húmeda y batir.
  6. Incorporar los ingredientes secos a los húmedos y mezclar hasta que no queden grumos grandes.
  7. Repartir la mezcla en los pirotines llenando 2/3 de cada uno.
  8. Hornear 18 minutos o hasta que un palillo salga limpio.
  9. Enfriar los cupcakes 10 minutos en el molde y luego enfriar completamente sobre una rejilla.
  10. Batir la manteca sin sal para el topping durante 2 minutos hasta que esté cremosa.
  11. Añadir el azúcar glas, la leche y el extracto de vainilla, y batir 3 minutos hasta obtener una crema esponjosa.
  12. Teñir el topping con el colorante alimentario y mezclar hasta lograr un color uniforme.
  13. Decorar los cupcakes con el topping y terminar con las chispas de colores.

Cómo hacer galletitas con pisadas de dinosaurios

Galletitas con huellas de dinosaurios.
Galletitas con huellas de dinosaurios.

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Galletitas con pisadas de dinosaurios

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • media taza de manteca a temperatura ambiente
  • media taza de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 taza y media de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.
  3. Agregar el huevo y la esencia de vainilla y batir hasta integrar.
  4. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal y mezclar hasta formar una masa.
  5. Formar 12 bolitas de masa y acomodarlas en una placa para horno.
  6. Aplastar suavemente cada bolita para formar una cookie gruesa.
  7. Presionar un juguete de dinosaurio limpio en el centro de cada cookie para marcar la pisada.
  8. Hornear 10 a 12 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados.
  9. Enfriar 5 minutos en la placa y luego pasar a una rejilla hasta que se enfríen por completo.