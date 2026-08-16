Para los niños en su día: 3 recetas dulces que van a adorar

Cómo hacer waffles de chocolate
Lea más: Recetas dulces y sencillas para hacer con los niños
Waffles de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 2 unidades de huevos
- 1 3/4 tazas de leche
- 1/3 taza de manteca derretida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1/2 taza de chispas de chocolate
Elaboración paso a paso
- Precalentar la wafflera.
- Mezclar la harina de trigo, el cacao en polvo sin azúcar, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un bol.
- Batir los huevos, la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla en otro bol. Incorporar los ingredientes líquidos a los ingredientes secos y mezclar hasta integrar.
- Añadir las chispas de chocolate y mezclar suavemente.
- Verter la masa en la waflera y cocinar hasta que los waffles queden firmes y ligeramente crujientes.
- Retirar los waffles y servir.
Cómo hacer cupcakes alegres
Cupcakes coloridos
Ingredientes
- 1 taza y media de harina de trigo
- 1 taza de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- media taza de manteca sin sal a temperatura ambiente
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- 12 pirotines para cupcakes
- 1 tazas y media de manteca sin sal a temperatura ambiente
- 3 tazas de azúcar glas
- 2 cucharadas de leche
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 3 gotas de colorante alimentario
- media taza de chispas de colores
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °c.
- Colocar 12 pirotines para cupcakes en un molde para muffins.
- Mezclar la harina de trigo, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un tazón.
- Batir la manteca sin sal con los huevos en otro tazón hasta integrar.
- Agregar la leche y el extracto de vainilla a la mezcla húmeda y batir.
- Incorporar los ingredientes secos a los húmedos y mezclar hasta que no queden grumos grandes.
- Repartir la mezcla en los pirotines llenando 2/3 de cada uno.
- Hornear 18 minutos o hasta que un palillo salga limpio.
- Enfriar los cupcakes 10 minutos en el molde y luego enfriar completamente sobre una rejilla.
- Batir la manteca sin sal para el topping durante 2 minutos hasta que esté cremosa.
- Añadir el azúcar glas, la leche y el extracto de vainilla, y batir 3 minutos hasta obtener una crema esponjosa.
- Teñir el topping con el colorante alimentario y mezclar hasta lograr un color uniforme.
- Decorar los cupcakes con el topping y terminar con las chispas de colores.
Cómo hacer galletitas con pisadas de dinosaurios
Lea más: Día de las Gomitas de Gusano (Yummies): qué hay detrás de estas golosinas
Galletitas con pisadas de dinosaurios
- Plato: Postre
Ingredientes
- media taza de manteca a temperatura ambiente
- media taza de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza y media de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla y batir hasta integrar.
- Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal y mezclar hasta formar una masa.
- Formar 12 bolitas de masa y acomodarlas en una placa para horno.
- Aplastar suavemente cada bolita para formar una cookie gruesa.
- Presionar un juguete de dinosaurio limpio en el centro de cada cookie para marcar la pisada.
- Hornear 10 a 12 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Enfriar 5 minutos en la placa y luego pasar a una rejilla hasta que se enfríen por completo.